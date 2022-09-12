وصف المؤثر الأردني حمودة حسين نفسه بأنه فنان ومشجع ومغني. بدأت شهرتها عام 2015 بعد مواعدة المدونة الأردنية زين كرزون عبر مقاطع فِيْديو لها.

وقال حسين إن كرزون كان سبب شهرته الأولى، ثم بدأ فِيْ التوسع بعد معرفته بالعَنّْصر المغربي الكبير.

وعَنّْ سر العلاقة القوية مع جليلة المغربية، قال إنه يعتبرها أختًا وصديقة، مشيدًا بمواقفها معه على جميع المستويات، وأن ما يوحدهم تمامًا هُو خارج إطار الاهتمام.

وعزا التعليقات والمنشورات التي نشرت بشأنه إلَّى إثارة الجدل، وأن صراحته كانت السبب فِيْ ذلك، وأن هذا الأمر يميزه عَنّْ غيره من المشاهِيْر ويسعده.

وأشاد حمودة حسين بالمؤثرين من مشاريعه وأعماله هذه الأيام، من مطاعم وصالونات وغيرها، مشيرا إلَّى أن الشهرة قد لا تدوم.

وعَنّْ رغبته وحبه للغناء، قال إنه سيطلق أغنية خلال الفترة المقبلة، وستكون مفاجأة للجميع، متمنياً أن تشارك الفنانة نانسي عجرم فِيْ عمل.

وأوضح المعجب الأردني أنه لا خلاف بينه وبين فنانة مصرية، وما يوحدهما هُو الاحترام والمحبة، معلقا أن ما حدث خلال الفترات الماضية كان مجرد تكهنات علنية.