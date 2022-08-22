حمو بيكا بدهم يعملوا منّي بلطجي وأزعر.. لن أترك حقي للموت

أعرب فنان المهرجان حمو بيكا عَنّْ استغرابه للقرارات الصادرة بحقه من اتحاد المهن الموسيقية، مشيرًا إلَّى أنه حاول الحصول على تصريح لممارسة المهنة، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وكشفت بيكا، خلال بث مباشر عبر صفحتها على فِيْسبوك، أنها رفعت دعاوى قضائية ضد كل من تسببوا فِيْ توقفه عَنّْ الغناء، وطالبت الجهات المسؤولة فِيْ الدولة بمرافقته ومعرفة مصير تلك القضايا.

وعلقت حماة بيكا “أنا متعبة ومختنقة، وكل يوم تقتلني قائلة الحمد لله، إنها معدودة. فعلت 3 أو 4 حالات، لكن لا أعلم هل وصلوا إلَّى ألفِيْ حالة فِيْ حالة واحدة”. فِيْ نفوسهم التي وصلت إلَّى الأموال العامة، يريدون أن يجعلوني طاغية وسفاحًا “.

وأضاف “أنا نفسي النيابة التي تحقق معي، لأن لديّ شهُود من خارج الميدان، أريد الرد على حقي”.

وتساءل عما إذا كان سبب كل ما حدث له هُو عدم دفعه للمال والرشاوى، معلقا هناك قانون يدافع عَنّْ المظلومين فِيْ هذا البلد، وقمت برفع عدد من القضايا ضد كل من عارضني. الابتزاز والرشوة، لكنني لا أعرف ما إذا كانت هذه الحالات قد وصلت إلَّى الفنلندي “.

وعبر فنان المهرجان عَنّْ استيائه من أن أصدقائه فِيْ المجتمع الفني لم يكونوا داعمين وداعمين لمحنته، مؤكدًا أنهم لم يحاولوا الاتصال به لمعرفة كَيْفَ كان يفعل، رغم أنه دعم عددًا كبيرًا من الناس. العديد منهم، بما فِيْ ذلك شخص وصفه بأنه “اكتمال النصاب القانوني فِيْ جميع أنحاء العالم”، قائلاً “إذا رأيتك، فلن تعرف ما سأفعله من أجلك”.

وتحدثت حماة بيكا إلَّى عدة أشخاص يعملون بدون عضوية نقابية ولكنهم يدفعون نقودًا ورشاوى، قائلة “أنا لست خائفًا منهم، ولن أتخلى عَنّْ حقي إذا مت، فمن يشتري المهرجانات يغني”. استمع إلينا، أنا الشخص الذي يصادف أن يكون هكذا … هذا اختبار من ربنا، وأنا راضٍ ولن أتخلى عَنّْ حقي “.

وكان مترجم المهرجان قد كشف مؤخرا عَنّْ تعرضه للاضطهاد من قبل اتحاد المهن الموسيقية. لرفضه المستمر السماح له بالغناء.

وحصلت “العرب اليوم” على نص التصاريح الموقعة من الأمين العام لاتحاد المهن الموسيقية أحمد رمضان والفنان هاني شاكر، وسمحوا له بإقامة حفلات مقابل أجر.

وأشارت الوثائق إلَّى أن اتحاد المهن الموسيقية حصل على 30 ألف جنيه من حماة بيكا مقابل استضافة حفل فِيْ أحد فنادق القاهرة الكبرى. أيضًا، الإيصالات الأخرى التي تثبت أنك دفعت للنقابة مقابل المال، فِيْ عام 2022 ؛ حتى يتمكن من إقامة حفلة مع عمر كَمْال وسامو زين ومحمود الليثي، نافِيْاً ما قالته نقابة المهن الموسيقية عَنّْ عدم تلقي أي تعويض مالي من حمو بيكا.