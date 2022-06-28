حمو بيكا بعد استقالة هاني شاكر الوحش راجع يا شوية جواجع

علق فنان المهرجان حمو بيكا على قرار نقابة المهن الموسيقية استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه مساء الاثنين.

قالت بيكا بسخرية “الوحش عاد، أنت جائع قليلاً”.

وكانت هاما بيكا قد توجهت إلى دبي لتستقر هناك مؤقتًا وتتمكن من إقامة حفلات بعد أن منعها اتحاد المهن الموسيقية من إقامة أي حفلات في مصر.

حاول مترجم المهرجان استخدام كل الوسائل والطرق ليتمكن من الغناء مرة أخرى، لكن النقابة منعته، ورجعت ذلك إلى فشل بيكا في الاختبارات.

فيما علق فنان المهرجان حسن شاكوش بأن زميله حمو بيكا يعيش حاليا في دبي ويغني براتب مختلف عما يتقاضاه في مصر.

وأضاف شاكوش عن برنامج “الحكاية” “الأموال التي نتلقاها في مصر أكثر مما نتلقاه في دبي.

وتابع “تجربتي مع ويغز في أغنية مقبولة هي واحدة من الأغاني الرائعة في مسيرتي، وويغز هو أخي وصديقي، وعلى الرغم من أننا لم نر بعضنا منذ ذلك الحين، فأنا أحبه على المستوى الشخصي.، وهو نجم كبير، وله جمهوره وشعبيته، والمقطع المقبول هو أشهر مقطع في أغنيتي مع ويجز.

وكان الفنان هاني شاكر، قد قرر تقديم استقالته من منصب نقابة المهن الموسيقية، مساء الاثنين، بسبب الخلافات والمشاكل التي نشأت بين أعضاء اتحاد المهن الموسيقية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده. على حسن شاكوش أن يعتذر لعازفي الطبول بعد أن أساء إليهم في وقت سابق.

وقال شاكر في تصريحات متلفزة “أشكر أعضاء مجلس الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية الذين ساندوني خلال الدورتين الأولى والثانية حتى الآن، لكن مشهد اليوم جعلني أعيد الحساب كثيرًا”.

وأضاف “أردت الألم الموسيقي للأسرة تحت العلم واحتضان الاتحاد، وكان الموضوع مصنوعًا بالحب، وجاء الفنان حسن شاكوش واعتذر، وكان المشهد رائعًا حتى آخر دقيقتين. “.

وختم حديثه بالقول “لقد اتخذت هذا القرار نهائيا، واستقلت استقالتي نهائيا، والمجلس كرهه، والجمعية العمومية تختار الأفضل والأكثر فائدة لها”.