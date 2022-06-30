حمو بيكا يخرج عَنّْ صمته… ويوجه رسالة لـ هاني شاكر‎‎

قام الفنان حمو بيكا بتعديل تعليق أرفقه بصورة نشرها، تزامنًا مع استقالة رئيس اتحاد المهن الموسيقية هاني شاكر.

وعلقت حمه بيكا على تلك الصورة قائلة “مقابل كل باب أغلقه أعيد شراء العمارة”، لكنني استبدلها بآية قرآنية.

أثار تعليق حماة بيكا الكثير من الجدل. الأمر الذي دفعه للرد على الانتقادات الموجهة إليه عبر خدمة البث المباشر عبر صفحته الرسمية على فِيْسبوك، حيث أعرب عَنّْ حزنه لاستقالة الفنان المصري هاني شاكر من منصبه كـ “نقيب المهن الموسيقية”.

قال هاني شاكر رجل مكانة كبيرة فِيْ ذهني ومع حبه ولا مانع بيني وبينه وقد أزعجني أنه قدم استقالته رغم أنني لا أعمل فِيْ مصر واعتقلني.، لكنني لست مستاءً “.

وذكرت حمو بيكا فِيْ حديثها أن التعليق “أنا عائد يا شوايا جواجة” هُو عَنّْوان أغنيتها المقرر إصدارها قريبا.

قال هاني شاكر أخي الأكبر، ويشرفنا عليه فِيْ كل لحظة. هذا أمير الغناء. قمت بتنزيل صورة تقول (أنا عائد، أنت جائع قليلاً)، و هذه اغنية جديدة مع نور التوت وحمو التخي ولكن الناس لم يفهموا وشوهُوا كلامي وانقلب العالم رأسا على عقب، مش كل واحد محتاج يصنع فِيْلم يا رفاق ولا أطيق. والله عز وجل ثلاثة كل واحد عَنّْده ما يكفِيْه انا انسان موقوف وليس عَنّْدي الرخصة لكني راضية بحكَمْة ربنا والف شكر لك يا رب. الذي يعيش ويمشي على قدمي، وعلاقتي بهاني شاكر جيدة، ولا فرق بيننا “.

وجهت حماة بيكا كلماتها للفنان المصري هاني شاكر عبر البث المباشر “أنا أخوك الصغير، وأحبك، ولا داعي بيني وبينك، وأنت تقدرني أنا ابنك، وأنا لا. . لا أريد شيئًا، ولا أريد أن أخاف من الاتحاد، أردت فقط أن أوضح حَقيْقَة تصريحاتي للجمهُور، ولكل الأشخاص الذين أسأت فهمهم، ولم أقصد الإساءة إليهم “.

وأضاف “لا أعرف لماذا أطلقوا عليه بيا، وأعلن أغنية” ليسا حتزال “، وهُو أنه ليس لدي أحد، وسوف يرون العالم كله، وسوف يركزون علي. الله وهُو خير وكيل فِيْ كل منهم مع ابتهاج بالناس يسلمون الملك للمالك “.