حمو بيكا يكشف بالمستندات تصاريح الموسيقيين له بالغناء وتوقيع هاني شاكر

كشف مغني المهرجانات المصري حمو بيكا، عَنّْ تعرضه للاضطهاد من قبل نقابة المهن الموسيقية ؛ لرفضه المستمر السماح له بالغناء بعد اتهامه.

وحصلت “العرب اليوم” على نص التصاريح الموقعة من الأمين العام لاتحاد المهن الموسيقية أحمد رمضان والفنان هاني شاكر، وسمحوا له بإقامة حفلات مقابل أجر.

وبحسب وثائق حصلت عليها “العرب اليوم”، حصل اتحاد المهن الموسيقية على 30 ألف جنيه إسترليني من مغني المهرجانات حمو بيكا مقابل استضافة حفل فِيْ أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وبالمثل، إيصالات أخرى تثبت أن مغني المهرجان دفع رسومًا للنقابة، فِيْ عام 2022 ؛ ليتمكن من إحياء حفلة مع عمر كَمْال وسامو زين ومحمود الليثي، وبذلك نفى ما قالته نقابة المهن الموسيقية عَنّْ عدم تلقي أي تعويض مالي من مغني المهرجان حمو بيكا.

كشفت فنانة المهرجان حما بيكا عَنّْ مفاجأة لعدد من مطربي المهرجانات الذين اعتقلتهم نقابة الموسيقيين، لإحياء حفلاتهم فِيْ الساحل الشمالي دون الحصول على ترخيص.

وقال حمو بيكا فِيْ مقابلة هاتفِيْة لبرنامج “على الترابيزة” على قناة “الشمس” “آتي إليّ لأني قوي، والأشخاص المعتقلون معي يعملون على الساحل بدون إجازة، وهم ريشا كوستا وعلي سمارة وأبو ليلى ومسلم ”.

وأضاف مغني المهرجان حمو بيكا “أعضاء مجلس إدارة النقابة هم من يوظفونهم على الساحل دون تصاريح، وأتلقى تهديدات بالسجن إذا لم أتخل عَنّْ القضية التي رفعتها ضد الاتحاد … لكنني لن أفعل”. استقيل. لقضيتي وحقي. “

وكانت حماة بيكا قد قالت فِيْ وقت سابق فِيْ بث مباشر “هاني شاكر رجل مكانة عظيمة فِيْ عقلي ومع حبه، ولا مشكلة بيني وبينه، وقد أزعجني أنه قدم استقالته رغم أنني انا لا اعمل فِيْ مصر واعتقلت لكنني لست مستاء “.

وأضاف حمو بيكا “هاني شاكر هُو أخي الأكبر وتشرفنا به فِيْ كل موقف. قمت بتنزيل صورة تقول (أنا عائد، أنت جائع قليلاً)، وهذه أغنية جديدة مع نور التوت ولكن الناس اسأوا الفهم ولفوا كلامي ولا احتملها والله العظماء ثلاثة كل واحد عَنّْده ما يكفِيْ انا معلق وليس مع الكارنات لكني راضية بحكَمْة ربنا والف شكر لك يا رب اني اسير على قدمي وعلاقتي بهاني شاكر طيبة ولا فرق بيننا “.

وتابع حمو بيكا أقول للبروفِيْسور هاني شاكر أنا أخوك الصغير أحبك ولا داعي بيني وبينك ولا حاجة بيني وبينك، وأنا أقدر نفس ابنك، ولا أريد شيئًا، لا أريد الاتحاد، أردت فقط توضيح حَقيْقَة تصريحاتي للجمهُور، ولكل الأشخاص الذين أساءوا فهمها، وأنني لا أقصد الإساءة “.