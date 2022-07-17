صدم الفنان المغربي حميد الحضري متابعيه ومعجبيه بكشفه عَنّْ استئصال ورم من رأسه اكتشفه أثناء التحضير لعملية زراعة شعر فِيْ تركيا.

أعلن خريج برنامج ستار أكاديمي الخبر عبر مقطع فِيْديو شاركه على حسابه على إنستجرام، أثناء تواجده داخل غرفة المستشفى، بعد إزالة الورم، حيث بدت آثار الجراحة واضحة، لكنه طمأن جمهُوره بذلك. صحته وإخبارهم بتفاصيل ما حدث له.

بدأ حديثه بالقول “أريد أن أخبرك بشيء أثر فِيّْ وأعتقد أنه سيؤثر عليك أيضًا. لقد اكتشفت بالصدفة وأثناء إجراء بعض التحاليل الطبية وجود ورم فِيْ المخ والحمد لله كنت قادرة على دخول المستشفى وإجراء عملية جراحية لإزالتها، وأنا الآن فِيْ انتظار نتائج الاختبار لمعرفة ما إذا كان ورمًا حميدًا من أم خبيثة “.

وأكد أنه يثق بالله وقدرته على شفائه، مشيرًا إلَّى أن المحنة التي يمر بها تركت له دروسًا كثيرة، لأنه لا شيء يستحق أن يغضب منه أو يشعر بالكراهِيْة.

حميد نصح كل من يعاني من هذا المرض، طالبا منهم عدم الاستسلام والتفكير بإيجابية. حتى يتمكنوا من مواجهة الأمراض ومقاومتها، اقتبس من عبارة تشي جيفارا “أفضل أن أموت على قدمي على أن أعيش مستسلمًا”.

تدفقت تعليقات الدعم من زملائه الفنانين والمعجبين. وعلق الفنان المغربي فاتي جمالي قائلاً “الله يشفِيْك يا أخي .. الله ينهبك”.

وكتب المطرب المغربي محمد عدلي “اللهم ألبسه لباس الصحة والعافِيْة عاجلا وليس آجلا يا أرحم الراحمين. السلام عليكَمْ أخي الكريم وقلب طيب”.

قبل أقل من شهر، شارك الحضري مع متابعيه مقطع فِيْديو يوثق لحظة وصوله إلَّى مدينة اسطنبول التركية لإجراء عملية زراعة شعر، وهُو فِيْ طريقه إلَّى عيادة التجميل للخضوع لسلسلة من الفحوصات الطبية. ، ثم حلق شعرها بالكامل استعدادًا للعملية.

وعَنّْ حميد الحضري، اكتشفت موهبته عَنّْدما مثل المغرب فِيْ برنامج ستار أكاديمي المغاربي عام 2007، وهُو يتمتع بشخصية متعددة بين التأليف وكتابة الأغاني والغناء والعزف على الآلات الموسيقية المختلفة.

حصل على الجائزة الأولى فِيْ مهرجان الأردن العربي للمسرح عام 2006 مع مجموعة “أبينوم” عَنّْ مسرحية “يوميات الشيطان”.