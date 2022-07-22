حنان ترك تعود إلَّى الأضواء مجددًا ببرنامج على تيك توك

عادت النجمة المصرية، حنان ترك، المتقاعدة منذ سنوات، إلَّى دائرة الضوء من خلال برنامج “Nona Stories” الذي سيظهر على حسابها “Tik Tok”، كَمْا أعلن فِيْ تدوينة نشرها. على Facebook خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت حنان ترك بوستر البرنامج الذي تضمن صورة معبرة لها باسم العرض، وعلقت عليه بقولها “سأكون معكَمْ أجمل الأخوات دائما بإذن الله قريبا”. مع هاشتاغ قصص # نونا.

لاحقًا، نشرت على حسابها على Instagram بعض مقاطع الفِيْديو القصيرة التي ظهرت فِيْها أثناء قيامها بأعمالها المنزلية، وظهرت أيضًا فِيْ مقطع فِيْديو آخر لتعليم بناتها الصغيرات القراءة.

ولم تكشف حنان عَنّْ مَوعِد الإطلاق الرسمي للبرنامج، اكتفت بالتعليق عليه “قريباً”. تفاعل معها جمهُورها ومعجبيها وأعربوا عَنّْ سعادتهم بفكرة العرض وعودتها من جديد.

يعتبر مسلسل “الأخت تيريز” آخر أعمال حنان ترك، وهُو دراما اجتماعية ملحمية تروي عمق العلاقة بين الناس من نفس البلد فِيْ إطار من التشويق والعاطفة من خلال قِصَّة فتاتين الأولى. وخديجة المسلمة والثانية كريستيان تريز التي تعمل فِيْ الكنيسة ومن خلال الفتاتين يتابع المسلسل واقع الحياة فِيْ المجتمع المصري.

والمسلسل بطولة حنان ترك، أحمد عزمي، محمود الجندي، سامي العدل، أحمد ماهر، وتأليف بلال فضل، أما الوسم الأول فقد غناه إيهاب توفِيْق.

كانت حنان قد أعلنت اعتزالها الفن فِيْ أغسطس 2012، خلال محادثة هاتفِيْة مع الصحفِيْة اللبنانية نيشان فِيْ برنامج “أنا وعسل”، حيث قالت حينها “قررت الحمد لله اعتزال التمثيل فِيْ هذا الوقت. اللحظة وهِيْ الخطوة التي أردتها من الله القدير “. .

عادت حنان إلَّى السينما بعد غياب بتجربة جديدة ومختلفة من خلال فِيْلم “الندهة”، أول دراما صوتية تعرض فِيْ دور السينما فِيْ مصر والعالم العربي، وشارك فِيْ بطولتها هاني عادل، وتأليف وإخراج خالد المهدي. .

وفِيْ وقت لاحق، قالت حنان إنها لم تعد قادرة على مواصلة مسيرتها التمثيلية بالحجاب بسبب وجود صراع نفسي بين الممثلة داخلها وبين الحجاب الديني، مشيرة إلَّى أنها ستكرس نفسها للمساهمة فِيْ المشاريع الوطنية والخيرية.