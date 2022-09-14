من هي حنان عبد السلام ويكيبيديا،تعتبر الكاتبة السعودية البارزة والمشهورة حنان عبد السلام من ابرز الشخصيات اللامعة في الممكلة العربية السعودية والتي قدمت الكثير من المؤلفات المختلفة ولديها موهبة خاصة في الكتابة ومؤلفاتها اعجبت الكثير من الاشخاص حول العالم وانتشرت في الساعات القليلة الماضية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة حول طلاقها من زوجها محمد السعيد ولكن الخبر لم يتم تأكيده من قبل الطرفين.

حنان عبد السلام ويكيبيديا

حنان عبد السلام كاتبة وروائية من أصل سعودي وجنسية. ولدت في إحدى مدن المملكة العربية السعودية في أوائل التسعينيات من القرن الماضي. تعتبر حنان من أمهر الكتاب في المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر بسبب موهبتها الخاصة للغاية ودعم زوجها المستمر لها، حيث تمكنت حنان من لفت انتباه الكثيرين نحو ما تكتبه. كتابات على منصات التواصل الاجتماعي عبر حساباتها الرسمية، وتجدر الإشارة إلى أن حنان تقدم العديد من الأعمال في فترات زمنية قصيرة وجميع أعمالها منتشرة على نطاق واسع، ومن أهم أعمال الكاتبة حنان عبد السلام رواية “نور ومائة ظل” ورواية “عيناك عيني”.

حنان عبد السلام السيرة الذاتية

أهم ما يميز الكاتبة والكاتبة السعودية حنان عبد السلام تتمثل في النقاط التالية

الاسم حنان عبد السلام.

مكان الميلاد ولدت في جدة.

الإقامة تعيش في جدة.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي الجنسية.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

المؤهل الدراسي بكالوريوس.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السعودية.

المهنة كاتبة ومدونة اجتماعية ومقدمة برامج.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج محمد السعيد.

عدد الاطفال انتظار اول طفل.

زوج حنان عبد السلام ويكيبيديا

زوج الكاتبة حنان عبد السلام الصحفي السعودي محمد السعيد يكبرها بنحو أربع سنوات. ويعتبر من أهم الشخصيات الإعلامية في المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر. كما أنه يتمتع بشهرة واسعة بسبب موهبته الإعلامية المتميزة. قال سابقاً أن نصيره الأول هو والده ثم زوجته، ومحمد لا يتمتع فقط بالمواهب الإعلامية بل يحب ويكتب بشكل احترافي.

سبب انفصال حنان عبد السلام ومحمد السعيد

انتشرت أخبار كثيرة، مساء الثلاثاء الثالث عشر من سبتمبر / أيلول 2022، عن طلاق الكاتبة حنان عبد السلام من زوجها محمد السعيد، لكن هذا الخبر لم يؤكده الطرفان بعد، والسبب وراء الطلاق غير معروف. . يشار إلى أن الثنائي ينتظر مولودًا جديدًا، والجدير بالذكر أن سبب انتشار أنباء طلاقهما هو ما أطلقته الكاتبة حنان عبد السلام من تغريدتها التي حملت معها بشكل غير مباشر خبر الانفصال. حيث قالت

حنان عبد السلام انستغرام

تمتلك الكاتبة السعودية حنان عبد السلام عددًا كبيرًا من الحسابات الرسمية الموثقة، ومن خلال هذه الحسابات لديها عدد كبير جدًا من المتابعين من جميع أنحاء العالم، حيث يتابعها على حسابها الرسمي على منصة إنستجرام أكثر من مائة. ألف متابع، حيث أطلقت العديد من صور أعمالها الأدبية وحياتها الشخصية، مثل الصور التي تجمعها مع زوجها الإعلامي محمد السعيد، ويمكن الوصول إلى حساب حنان مباشرة “”.

من هي حنان عبد السلام ويكيبيديا الكاتبة السعودية المشهورة في مؤلفاتها المميزة والبارزة حنان عبد السلام والتي حققت نجاح واسع حول العالم من خلال مؤلفاتها وهي من اصول سعودية وبالامس انتشرت اخبار عبر منصات السوشيال ميديا حول طلاقها من زوجها محمد السعيد ولكن لم يتم تأكيد هذا الخبر حتى الآن.