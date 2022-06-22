حنّا الأوفر.. مجلة عروض العثيم الجديدة في السعودية تحت شعار “save more” وتخفيضات تصل إلى 50%

تصدر سلسلة العثيم مجلة عروض العثيم في المملكة العربية السعودية 1443 هـ والتي تأتي بأسعار مخفضة وتلبي جميع احتياجات السكان في المملكة العربية السعودية ، وذلك خلال أسبوع كامل يبدأ من صباح يوم الأربعاء 22 يونيو 2022. وتستمر حتى الثلاثاء المقبل الموافق 28 يونيو 2022 م وهي فرصة كبيرة للراغبين في شراء احتياجات الأسرة من مختلف السلع والمنتجات وخاصة اللحوم ومنتجات الألبان والمواد الغذائية ومواد النظافة وغيرها.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية 1443 بأسعار مخفضة

ننشر عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية 1443 بأسعار مخفضة والتي يمكن استخدامها قبل انتهاء فترة العرض أو نفاذ المخزون وذلك على النحو التالي:

كيس سكر العائلة وزن 10 كيلو جرام بسعر 28.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

أربع حبات دقيق نعمة الأولى وزنها كيلو جرام بسعر 9.50 ريال سعودي بدلاً من 17.44 ريال سعودي.

وكيس صابون بودرة مركز وزن الكيس 5 كيلو ، بسعر 36.95 ريال سعودي ، بدلا من 71.95 ريال سعودي.

ثلاث قطع تونة مزارع خضراء فاتحة مقطعة 170 جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال.

كيس أرز بسمتي هندي تاج سيلا وزن 10 كيلو جرام بسعر 54.95 ريال بدلاً من 83.95 ريال.

كيفية الحصول على بطاقة اكتساب العثيم وأهم مميزاتها

يمكن الحصول على بطاقة اكتساب من العثيم من خلال الاتصال بخدمة عملاء الشركة على الرقم 920000702 من أي مكان في المملكة أو عن طريق الدخول إلى موقع على شبكة الإنترنت للحصول عليها وتفعيل بطاقة سوق عبدالله العثيم أو من خلال تطبيق اكتساب للأجهزة الذكية على متجر جوجل بلاي ومتجر آبل.

ما هي مميزات بطاقة اكتساب؟

أما عن الميزات التي توفرها البطاقة للمستخدمين ، فمن أبرزها ما يلي: