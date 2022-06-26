حواديت اطفال قصة أمير الياقوت

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حكايات للأطفال قصة أمير الياقوت

ذات يوم في بلاد فارس، أصبح متسولًا على ضفاف نهر، وإذا ضاق النهر فجأة تاركًا طميًا، ذهب المتسول بحثًا عن سمكة قد يكون النهر وراءه، لكنه وجد شيئًا أثمن. عثر على حجر ياقوت كبير، وهرع المتسول إلى صديقه الذي كان يعمل في المطبخ الملكي للشاه وأراه الياقوت. فقال له أين وجدته فقال المتسول على الشاطئ. صديقي، لقد ساعدتني كثيرًا، لكن لا يزال بإمكانك إعطائي طعامًا مجانيًا. كم عدد الوجبات التي سأشتريها بهذا الحجر ثم قال له، “إنه ياقوته، أيها الأحمق، ويمكن أن يغير حياتك.” أحضره إلى الشاه على الفور.

ثم أخبره أنه طلب وعاءين من الذهب مقابل ياقوتة، وأخذ المتسول نصيحة صديقه وذهب إلى الشاه.

وأخذ المتسول الأواني الذهبية وغادر ثم قال إنها ثمينة، وأنني سأعطيها لابنتي في عيد ميلادها الثامن عشر، لأن ذلك سيجلب لها الحظ السعيد. !

قال الشاه إن لصاً سرق ياقوتي. فقال له أي سارق يسرق ياقوته ويقفل نفسه في الصندوق الياقوت قد اختفى. هذا صحيح ولن أعيده إليك. أنا هنا مكانه. أنا الأمير. من روبيز، أطلب منك ألا تسألني كيف حدث ذلك، الشاه، إذا استمرت، فلن يترك لي أي خيار آخر، وبما أنني وجدتك في صدري، فسوف تنفذ أوامري وتصبح خادمي.

أراد الشاه إعدام الأمير الياقوت، لكنه لم يستطع. كانت عيناه ثابتتان وصوتهما هادئًا، لذا كان الأمر صعبًا عليه، لكنه ظل متمردًا بسبب فقدان الياقوت. كلف الشاه الأمير بمهام غريبة. مثل زراعة القصر وتنظيفه، لكنه لم يشكو قط، بل على العكس من ذلك، استخدم كل المهام ليجعله أقرب إلى الأميرة في حبها.

واستدعاه الشاه في اليوم التالي وقال “هناك تنين في مياه الفرس، وهو يغرق سفننا منذ شهور، وقد تأثرت تجارتنا بشدة”. خذ السيف واهزم التنين التنين خطير على الأرض مثل الماء، لكنه الطريقة الوحيدة لتنفيذ أوامرك، وقد وافق الشاه

وأخذ الأمير قاربه ووصل إلى الغابة ووقف في وسط أرض شاسعة، واستعد لاستدعاء تنين الماء، وارتعدت الأرض عند اقتراب التنين واشتد الهواء، ثم أدرك الأمير أن كان التنين يقترب. .

وعاد الأمير ياقوت إلى القصر وصدم الجميع بعودته وقال “يا رب، لقد نفذت أمرك ولن يعود التنين أبدًا”. قال الشاه “أنت أمير شجاع. لا أعرف من أنت ومن أين أتيت، لكني سأحترم رغبتك، ولكن اسأل أحدًا … قال” أنا أحب ابنتك، ومعك. فقال لها الشاه إنني معجب بشجاعتك، إذا أرادت الزواج منك، فكيف أرفض

كما تأثرت به الأميرة فوافقت على الزواج على الفور. كانت الأميرة لطيفة وتحب زوجها كثيرًا، وكانا يعيشان معًا في سعادة، لكن سؤالًا واحدًا ظل يزعجها، فقالت “لا أعرف شيئًا عنك، من أين أتيت”.

قال الأمير “إذا قلت إنك لن تراني مرة أخرى، فهذا الأمر يحزنه الأميرة التي أحبت زوجها وأرادت معرفة كل شيء عنه، مما دفعها لسؤاله مرة أخرى حيث كان الاثنان جالسين في المحيط لكنه كان حزينًا وطلب منها عدم إجباره على الإجابة، ولكن عندما أخبروه أن المحيط ابتلع وقام الحراس بتفتيشه في جميع أنحاء المحيط “. لكنهم لم يعثروا على الأمير، وألقت الأميرة باللوم على نفسها، وحاول الجميع إخبارها بأن ذلك لم يكن ذنبها، بل كان عديم الجدوى.

لم تستطع الأميرة تحمل الحزن الذي أصابها، وفشل الأطباء في إيجاد علاج لها، وقلق الشاه على ابنته إلى أن أخبرتها الخادمة في أحد الأيام بأن هناك أخبارًا غريبة، وقالت إن المحيط كله قد أضاء. الليلة الماضية ورقص الجن، فقالت له، “ما هذا الهراء، لا يوجد جن في تلك الليلة، اختبأت الأميرة والخادمة خلف الأشجار بجانب النهر. المحيط وانتظرا حتى يظلم. فجأة رأت الأضواء تتطاير من المحيط.

تحولت الأضواء إلى صغار الجن والرجال، وبعد ذلك بقليل ظهر ملك المحيط ورجاله، كان يرتدي رداءًا ذهبيًا ويحمل صولجانًا، وبدأ العرض، ورقص الجن وأظهر الرجال حيلهم، لكن الأميرة لم تهتم، وركزت عيناها على الرجل الذي كان يقف بجانب الملك.

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لم تنس عينيها قط. حب حياته يقف مثل التمثال. لذا قامت الأميرة بعمل شجاع. غطت وجهها ببرقع ورقصت بين الجن. قال لها الملك، “واو، اسأل ماذا تريد.” قالت، “أنا زوجة الأمير الياقوتي.” قالت، “أرجوك أعيدي زوجي إليّ”. C هو طلبي الوحيد. معه ظهر الأمير فجأة.

وقبل أن تعرفه، تحدث المحيط. يمكنك استعادتها، لكن لا تنسَ كيف فقدتها. احتفلت المملكة بأكملها بعودة أمير الياقوت، ولم تطلب الأميرة زوجها أي شيء منذ ذلك اليوم.