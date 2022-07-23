حوار بغداد-أربيل.. هل يتحقق التكامل النفطي فِيْ العراق

اتفقت الحكومة الاتحادية فِيْ العراق وحكومة إقليم كردستان، السبت، على “تعميق الحوار” فِيْ الخلاف النفطي القائم منذ شهُور بين الطرفِيْن.

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، رئيس حكومة إقليم كردستان المتمتعة بالحكَمْ الذاتي. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها مسرور بارزاني إلَّى بغداد منذ عام 2022.

استشراف حالة التكامل النفطي

وعلى الصعيد الاقتصادي، ناقش الجانبان ضرورة تعزيز التنسيق من أجل “تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتعظيم الإيرادات”.

وفِيْ ضوء ذلك اتفقوا على “تعميق الحوارات بين الوزارة الاتحادية للنفط ووزارة الثروات الطبيعية فِيْ المنطقة لمعالجة القضايا العالقة ومواصلة العمل للوصول إلَّى حلول مشتركة وتحقيق حالة التكامل فِيْ إدارة الملف النفطي. وبحسب بيان صادر عَنّْ مكتب الكاظمي.

منذ بداية العام الجاري، يواجه الجانبان بعضهما البعض فِيْ القضاء على قضية النفط الشائكة.

وفِيْ شباط (فبراير) الماضي، أمرت المحكَمْة الاتحادية العليا فِيْ بغداد إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج على أراضيها إلَّى الحكومة المركزية، ومنحت بغداد الحق فِيْ ة وإلغاء عقود النفط مع الإقليم.

واعتبرت المحكَمْة الاتحادية أن قانونا صدر فِيْ كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز مخالف للدستور. وتحاول الحكومة العراقية حتى يومنا هذا تنفِيْذ هذا القرار.

الغاء 4 عقود نفطية لحكومة كوردستان

بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط العراقية، ألغت محكَمْة فِيْ بغداد مطلع تموز / يوليو أربعة عقود بين إقليم كوردستان وشركات كندية وأمريكية وبريطانية ونرويجية.

ومن المحتمل أيضا أن يؤثر الإلغاء على ثلاث شركات أجنبية أخرى، من المتوقع أن تصدر المحكَمْة قرارها بشأنه، كَمْا حذر مسؤول كبير فِيْ قطاع النفط فِيْ بغداد فِيْ مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية.

كَمْا التقى بارزاني يوم السبت برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

العراق هُو ثاني أكبر دولة نفطية فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ويصدر ما معدله 3.3 مليون برميل من النفط الخام يوميًا. اما كردستان فهِيْ تنتج اكثر من 450 الف برميل يوميا.

يريد اقليم كوردستان فتح باب المفاوضات حفاظا على استقلاليته فِيْ مجال النفط. ويعمل على تأسيس شركتين معَنّْيتين بالتنقيب عَنّْ النفط وتسويقه، تعملان بالشراكة مع بغداد، وقدم هذا الاقتراح للحكومة الاتحادية، بحسب متحدث باسم الحكومة المحلية فِيْ أربيل.

لكن المنطقة باشرت خطوتين فِيْ القضاء مطلع حزيران (يونيو)، استهدفت إحداها وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل، الذي تتهمه أربيل بمحاولة “ترهِيْب” الشركات الأجنبية العاملة فِيْ كردستان، بحسب بيان.