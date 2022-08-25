حوار بين الريف والمدينة ،يوجد الكثير من اللغات والثقافات المختلفة في دول العالم والتي تميز الدولة عن غيرها وذلك لتقديمها ما يلائم تاريخ الدولة والعادات والتقاليد الخاصة ،ومنها بعض البلاد المهتمة بالزراعة والتي تعتبرها الحرفة الاساسية لها مثل بلاد جنوب أفريقيا وكذلك التقسيمات الحكومية والإدارية التي تقوم بها الدولة للمدن والقرى والمحافظة على تاريخهم.

حوار بين الريف والمدينة

الريف أهلاً بكم، مدينة رائعة.

المدينة اهلا وسهلا بك ايها البلد الجميل كيف حالك اليوم

الريف أنا بخير، ولا يزال الكثير من الناس يعيشون هنا، ويزرعون في أرضي، ويأكلون من مؤسستي الخيرية.

المدينة هذا رائع، أشعر بالسعادة من أجلك، أنت بلد رائع، لكنني لا أشعر بالسعادة مثلك.

الريف لماذا المدينة مدينتك جميلة جدا وفيها العديد من جوانب الرقي والتقدم بالإضافة إلى العديد من الخدمات والترفيه وهذا شيء رائع حقا.

المدينة هذا صحيح عظيم لكني أعاني من اكتظاظ شديد في كل مكان سواء كان الشارع أو السوق أو غيره.

الريف أعرف هذا وأشعر بك، لكني أعاني أيضًا من بعض جوانب الريف. هنا يغير السكان مظهر وشكل الريف ليصبح بالضبط مثل المدينة.

المدينة هذا شيء مؤسف للغاية، أنت جميلة ولا تحتاج إلى أي تغيير، جميلة مع مساحات خضراء واسعة ومنازل بسيطة وهدوء رائع.

الريف نعم، لكن في بعض الناس ما زالوا يحافظون على هوايتهم ولا يريدون أن يحدث أي تغيير ويحبون بيتي النظيف دون أي عادم للسيارة أو أبخرة أو تلوث مثلما يحدث في المدينة.

المدينة هذا ما كنت أخبرك عنه. أعاني كثيرا من هذه الملوثات والأمراض الشائعة ولا أعرف كيف أعود مدينة خالية من هذه الأمراض والملوثات.

الريف لا يعود إلا إذا اعتنى به كل من فيه حتى يصبح أفضل ويتخلى عن الأشياء المسببة لهذه الأمراض.

المدينة أتمنى ذلك، بلد جميل، أتمنى لك التوفيق. كان من دواعي سروري أتحدث إليكم.

الريف أنا أيضًا. كان من دواعي سروري التحدث إليكم، أيها المدينة الرائعة، وداعا.

الفرق بين الدولة والمدينة

هناك دائما تمييز عن الحكومة من حيث المدن والقرى وفقا لاسباب قانونية وادارية تقوم بها الحكومة حيث تنقسم الدولة الى عدة مقاطعات وايضا قرى ادارية وتنقسم كل دولة الى دولة صفراء من حيث من عدد السكان المحيطين.

كما تعمل الحكومة على توزيع الدول حسب الدوائر التمثيلية في جميع أنحاء البلاد، حتى تتمكن الدولة من السيطرة على جميع أنحاء البلاد.

على الرغم من وجود فروق عديدة بين كل من المدن والقرى التي تقع داخل حدود نفس أراضي الولاية، إلا أن الدولة تميز المدن عن القرى، ومن حيث نظامها القانوني، حيث أن المناطق الريفية صغيرة نسبيًا من حيث المساحة والسكان بالنسبة للمدينة وأيضًا أقل من حيث الثقافة والتعليم وكذلك مستوى التنظيم والبنية التحتية.

أيضا من حيث عدد السكان، حيث تميز الدول بين المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، حيث يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 20 ألف نسمة، في حين أن عدد القرى أقل بكثير من المدينة، وذلك بسبب الزيادة والتضخم الذي حدث في العالم. عدد سكانها حيث يبلغ عدد سكان المدينة الرئيسية حوالي 20 ألف نسمة حيث أصبحت المدينة الآن أكبر بكثير من ذي قبل.

وصف المدينة والريف

بعد أن تحدثنا عن الحوار بين الريف والمدينة سنقدم لكم وصفًا لكل من المدينة والريف على النحو التالي:

مدينة

ومن المعروف عن المدينة أنها مكان كبير ومزدحم مليء بجميع الأنشطة التجارية والصحية والصناعية، ولا يرتبط سكانها ببعضهم البعض، كما أن المدينة بها العديد من التنمية وثقافة الشعوب بالإضافة إلى النهوض بها. المجتمع بسبب التوسع العمراني والصناعي المتاح في المدينة.

كما تعتبر المدينة مكانًا مليئًا بالتلوث والأمراض تنتشر بسرعة كبيرة، بسبب الاكتظاظ الشديد، فضلاً عن انتشار البطالة في المدينة.

القرية

أما القرية فهي مكان هادئ غير مزدحم، حيث تتميز القرية بوجود مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وهواء منعش ونقي، بجانب البيوت الصغيرة الواقعة بجوار الأراضي الزراعية، وأهالي القرى هم ترتبط ببعضها البعض فيما يتعلق ببعضها البعض، حيث إنها حياة مبسطة للغاية.

ما الذي يميز المدينة عن الريف

هناك العديد من العوامل التي قد تميز المدينة عن الريف والتي سنقدمها لكم على النحو التالي:

وهي مميزة من حيث عدد السكان لأن المدينة مكان كامل، بينما في الريف عدد سكانها قليل جدا.

كما تتميز بوجود المرافق والمباني السكنية لوجود المباني الحديثة والجديدة والتطور العمراني فيها، أما بالنسبة للقرى فبيوتها بسيطة للغاية وليست حديثة.

وجود قوانين تنظيمية تتميز بوجود نظام تشريعي يعمل عليه جميع السكان ووجود عقوبات لمن يخالف هذه القوانين. أما بالنسبة للريف، فجميع سكانه يلتزمون بعادات وتقاليد معينة سائدة منذ أجيال عديدة.

الحياة الاقتصادية يعتمد سكان المدن على الصناعة والتجارة لكسب عيشهم، بينما في الريف يعتمدون على الزراعة فقط.

الخدمات والترفيه يوجد بالمدينة العديد من الخدمات كالمستشفيات وغيرها، كما يوجد العديد من المرافق الترفيهية مثل دور السينما والمتنزهات وغيرها، ولكن في الريف هذه الأشياء غير متوفرة.

فرص التعليم والعمل تخلق المدينة العديد من فرص العمل للشباب كما توفر لهم التعليم العالي في المدارس والجامعات. أما في الريف، فلا توجد فرص عمل، والمتعلمون فيها قليلون تقريبًا، بسبب قلة المدارس.

الهجرة من الريف إلى المدينة

ترتفع نسبة الهجرة من الريف إلى المدينة بمعدل مرتفع، وذلك بسبب ضيق العيش في الريف وكذلك قلة العمل، حيث يوجد العديد من فرص العمل في المدينة بسبب وجود مرافق استثمارية كبيرة و الشركات الموجودة في المدينة.

اثر الهجرة من الريف الى المدينة

عندما يهاجر سكان الريف إلى المدينة، تتوفر المزيد من فرص العمل لسكان الريف ويزداد مستوى حياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى حياتهم التعليمية والثقافية.

حوار بين الريف والمدينة كما وتتميز المدينة بكثافة سكانية عالية أكثر من الريف كذلك البنية التحتية الجيدة داخل المدينة واهتمام الدولة بها بشكل أكبر ،بالإضافة الى الخدمات الترفيهية في المدينة مثل المستشفيات والمدارس والمتنزهات والطرق السليمة.