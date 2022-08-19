حوراء ولدت بلا ذراعين أحب الرسم وأصابع قدمي بديلًا

استطاعت الفتاة حوراء البخيت في الأحساء مواجهة إعاقتها والتغلب عليها لتعيش حياة طبيعية بدون أسلحة.

فيديو | في #عندالفتاة “حورة” لم تستسلم للإعاقة وواصلت حياتها بدون سلاح# program_120#الإخبارية pic.twitter.com/46ApvBGmyy

– Alekhbariya.net (Alekhbariya_net) 19 أغسطس 2022

ارسم كل الناس

وأكدت حوراء لقناة الإخبارية أنها عندما تكبر ستشتري جميع أدوات الرسم حتى تتمكن من رسم كل الناس من حولها.

وأضافت حوراء أنها تستطيع أن تعيش حياتها كالمعتاد، حيث تكتب وتأكل وترسم بأصابع قدمها، وأكثر ما تحبه هو الرسم ووضع المكياج.

وُلدت حوراء البخيت البالغة من العمر سبع سنوات بلا ذراعين وتعتمد على قدميها لإنجاز كل شيء، حيث تستخدم حوراء أصابع قدمها لتنظيف أسنانها واستخدام هاتفها المحمول وتناول الطعام بالإضافة إلى التدريب. هوايته المفضلة في الرسم.

صدمة في البداية

قال والد حوراء إن ولادتها بدون ذراعين كانت بمثابة صدمة لهم في البداية، لكن الآن يحبها الجميع.