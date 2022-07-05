أثارت المطربة المصرية حورية فرغلي جدلًا كبيرًا بين الجمهُور، بعد أن انتهت من تسجيل أغنيتها الأولى بعَنّْوان “الجاتو باستاردو”، مع كلمات وألحان وتوزيع ميدو رشيد وجيفارا بابلو، وهِيْ تغني معها أيضًا. من المقرر إطلاق سراحه خلال الفترة القادمة.

ونشر فرغلي صورًا لها من داخل الاستوديو بعد الانتهاء من تسجيل الأغنية، فِيْما أعرب مغني الراب جيفارا بابلو عَنّْ سعادته بتعاونه مع الفنان المصري فِيْ هذه الأغنية، ويأمل أن ينال إعجاب الجمهُور.

لكن اسم الأغنية عرّض حورية فرغلي لانتقادات شديدة بين الجماهِيْر على مواقع إعلامية، حيث وصفها مغردون بأنها “إحراج غير لائق ومحفز للفساد”.

كَمْا أشار متابعون إلَّى أن فرغلي تتطلع لقيادة الاتجاه بشكل ما، خاصة أنها عانت من أزمات صحية متتالية، فِيْما أبدى آخرون تعاطفهم معها وتفهمهم لما تمر به.

كانت حورية فرغلي قد كشفت عَنّْ تجربة غنائية سابقة لها من خلال دورها فِيْ فِيْلمي “نظرية عمتي” و “القشاش”، مضيفة أنها كانت المرة الأولى التي تقدم فِيْها أمام الجمهُور تجربة غناء منفردًا من خلال الثنائي. مع مطرب، وطلبوا منه المشاركة فِيْ فِيْديو كليب خاص له وعيش تجربة الغناء معه ووافق.

وأضافت الفنانة المصرية لـ “العرب اليوم” أنها أحببت الفكرة حقًا. وبما أنها جيدة، علقت “أنا لست مغنية ولا أحتاج لذلك، لكن المطربة معروفة وناجحة، وأحب أن أفعل شيئًا جديدًا، وإن شاء الله سيحدث هذا قريبًا، وسأظهر فِيْ”. الكليب والغناء “. وعلقت” الأغنية راب وستكون مفاجأة للجمهُور “. لقد أحبها، لقد فعلها، أوه “.

واستشهدت حورية فرغلي بأنها عَنّْدما لعبت دور البطولة فِيْ مسلسل “ساحرة الجنوب” تحدت نفسها بأن العمل سيحصد أعلى التقييمات فِيْ تاريخ الدراما، وقد فعل ذلك، ودورها كـ “رباب” فِيْ المسلسل. تحدت “أيام” نفسها والجمهُور أحبها حقًا لبعض الكوميديا ​​فِيْ الدور وكرهت شخصيتها، كَمْا أنها تعتبر نفسها أنجح ممثلة فِيْ هذا العمل.

كشفت حورية فرغلي عَنّْ نشاط فني كبير خلال الفترة المقبلة. كَمْا أكد عودته القوية للمشاركة فِيْ مسلسل درامي رمضان 2023 القادم، أشار إلَّى أنه يتطلع إلَّى معرفة كل التفاصيل التي سيتم الإعلان عَنّْها فِيْ الفترة المقبلة، كَمْا أنه يستعد لمسلسل قصير بعَنّْوان “الجامعة”. مدينة.” ليعرض على إحدى المنصات الرقمية وتتشارك بالعمل الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، ويتكون العمل من 10 حلقات.