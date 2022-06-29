علقت الفنانة المصرية حورية فرغلي على الأخبار التي تداولتها الساعات الماضية بشأن دخولها عالم الغناء من خلال مشاركتها فِيْ دويتو مع مغني الراب الشهِيْر جيفارا بابلو، معربة عَنّْ سعادتها بهذه الخطوة التي ستضيف إلَّى مسيرتها الفنية. .

وقال فرغلي فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم” إنه سبق له تجربة الغناء من خلال دوره فِيْ أفلام “نظريتي عمتي” و “القشاش”، مضيفًا أنه لأول مرة كان ينظر إلَّى الجمهُور وهُو يغني بمفرده. جربت دويتو مع مغنية، وطُلب منها المشاركة فِيْ مقطع فِيْديو خاص بها، وخاض تجربة الغناء معه، ووافقت.

وأشارت الفنانة المصرية إلَّى أنها أعجبت بالفكرة حقًا لأنها جيدة، وعلقت قائلة “أنا لست مطربة ولا ضرورة، لكن المطربة معروفة وناجحة، وأحب أن أفعل شيئًا جديدًا، وإن شاء الله، هذا سيحدث. قريباً وسيظهر فِيْ الكليب ويغني “وعلقت” الأغنية راب وستكون مفاجأة للجمهُور “. يقولون “أنا جوكر”.

واستشهدت حورية فرغلي بأنها عَنّْدما قامت ببطولة مسلسل “ساحرة الجنوب” تحدت نفسها بأن العمل سيحظى بأعلى التقييمات فِيْ تاريخ الدراما، وقد فعل ذلك، ودورها كـ “رباب” فِيْ المسلسل. تحدت “أيام” نفسها والجمهُور أحبها حقًا لبعض الكوميديا ​​فِيْ الدور وكرهت شخصيتها، كَمْا اعتبرت نفسها أنجح ممثلة فِيْ هذه الوظيفة.

وأشار فرغلي إلَّى أنه يعاني حاليا من بعض الآلام بسبب “خراج” فِيْ ظهره، حيث يأمل أن يطمئن الطبيب على صحته فِيْ مدة أقصاها أسبوع، وأشار إلَّى أنه بعد ذلك سيبدأ فِيْ التسجيل. الأغنية مع جيفارا فِيْ واحدة من الاستوديوهات لكنها رفضت الكشف عَنّْ اسم الأغنية وتفاصيلها مبنية على اتفاق مع مغني الراب جيفارا بابلو.

كشفت حورية فرغلي عَنّْ الكثير من النشاط الفني فِيْ الفترة المقبلة، حيث أكدت عودتها القوية للمشاركة بمسلسل فِيْ دراما رمضان القادمة 2023، مؤكدة أنها تنتظر الإعلان عَنّْ كل التفاصيل فِيْ الفترة المقبلة، وهِيْ كَمْا تستعد لمسلسل قصير بعَنّْوان “المدينة الجامعية” سيتم عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، وتشارك فِيْ العمل الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، ويتكون العمل من 10 حلقات.

وأضاف أن والدة منتجة هذا العمل مريضة وهِيْ فِيْ المستشفى ولهذا تم تأجيل التوقيع حاليا، مشيرا إلَّى أن المسلسل يمثل تحديا جديدا، وهُو دور مختلف عَنّْ كل الأدوار التي قدمتها، كَمْا أعربت عَنّْ سعادتها بمشاركة رانيا محمود ياسين فِيْ المسرحية.