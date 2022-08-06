حورية فرغلي تحدث بلبلة بتعاطفها مع قاتل نيرة أشرف.. وتبرر موقفها

قالت الطالبة الجامعية نيرة أشرف إن الفنانة حورية فرغلي أثارت غضب الرأي العام المصري بعد أن أعربت عَنّْ تضامنها مع محمد عادل.

وقال فرغلي إنه شعر بالتعاطف مع قاتل نيرة، وتعاطف أيضًا مع الأخيرة، معلقًا “الفتى كان صعبًا على عالية لأنه صغير جدًا وعديم الخبرة، ويؤمن بكل شيء ويغار منها بغيرة”. صفة لي، لا أحد يضحك علي.

وأضافت الممثلة المصرية فِيْ تصريحات للصحافة “كانوا أصدقاء، وساعدها فِيْ الدراسة، وبدأ يحبها قبل أن تصبح عارضة أزياء، لأنه أحبها لشخصها، ثم بدأت طريقة حياتها تتغير. معه، وسمعت رسالة من الرسائل التي انتشرت فقالت له وجدت شخصًا أفضل منك وفِيْ رجالك. عَنّْدما تسمع هذه الكلمات، فإنها تدفعهم إلَّى القتل “.

ولفتت حورية فرغلي إلَّى أن “الفتى قال هذا فِيْ المحكَمْة، ولم يحاول حتى الكذب أو تجميل ما فعله، وهناك الكثير من الرجال الذين يعانون من الغيرة، لكن هذا لا يؤدي إلَّى القتل من وجهة النظر هذه أيضًا. . “

فِيْ آخر تطورات قضية نيرة أشرف، أمرت النيابة المصرية باحتجاز ثلاث ممرضات لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، واتهمتهم بتصوير جثة الضحية نيرة أشرف فِيْ المستشفى ونشر المقطع على وسائل الإعلام. الشبكات الاجتماعية. وسائل الإعلام.

استجوبت النيابة العامة المتهم، واعترفت السابقة بالاتهامات الموجهة إليها، وقالت إنها صورت جثة الضحية بعد وصولها إلَّى المستشفى أثناء فحصها لإظهار الصورة للجراح.

وأشار إلَّى أن اثنين من رفاقه طلبا منه صورة ضوئية فأرسلها إليهم والمتهمين الآخرين بارتكاب الفعل وعَنّْد الاستجواب اعترف أحدهم بالاتهامات الموجهة إليه.

أما المدعى عليه الثالث، فقد نفت الاتهامات الموجهة إليها، وقالت إنها حذفت الصورة من هاتفها فِيْ اليوم التالي لتلقيها، دون أن يكشف أي من المتهمين الثلاثة مسؤولية أحدهم عَنّْ نشر الصورة.

تمكنت تحقيقات الشرطة من الوصول إلَّى تورط المتهمين الثلاثة فِيْ تصوير جثة الضحية فِيْ المستشفى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة الزخم الإعلامي حول الحدث الذي تسبب فِيْ اضطراب الأمن والنظام العام. فِيْ محاولة لحشد رسوم عالية لمشاهدة التصوير.