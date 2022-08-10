الضجة التي أحدثتها الفنانة المصرية حورية فرغلي أمام الجمهُور جعلتها لا تكرر تجربتها كَمْغنية، بعد الانتقادات التي تعرضت لها بعد أول أغنية قدمتها بعَنّْوان “الجاتو باستاردو”.

واعتذر فرغلي للجمهُور الغاضب من الأغنية، مؤكدا أن كلماته لا تحتوي على كلمات أجنبية.

وذكر أنه لن يطالب بإزالة الأغنية من اليوتيوب حتى لا تتسبب فِيْ خسائر لشريكه مترجم مهرجان جيفارا بابلو، وأشار إلَّى أن البعض حذره من أن الأغنية قد تلغي تاريخه الفني.

أوضحت حورية فرغلي فِيْ تصريحات تليفزيونية أن هناك من يعتقد أن كلمات الأغنية تحتوي على تلميحات جنسية وكلمات مبالغة، وهذا غير صحيح، معلقة “أنا متحد بكلام قطة وفأر، فماذا أستطيع فعل أقول”

وتابع حديثه أنه شعر أن وجود اسمه فِيْ الأغنية يمكن أن يشجع الجمهُور على الاستماع إليه وتحقيق النجاح، ورغم ذلك لا يشعر بالندم لأنه لم يتفوه بكلمات إسراف.

بدوره، وصف مترجم المهرجان، جيفارا بابلو، تاريخ الأغنية بأنه “غبي جدًا وتافه جدًا”، مضيفًا “أيها الناس، إذا استمعوا إلَّى الكلمات، سيجدون أنهم لا يتحدثون فِيْ الخارج، و إنها أغنية عادية وليست. تعرف كل هذا “.

وعلق بابلو على كلمة الفنانة المصرية غادة إبراهِيْم، عَنّْدما قال إنهم عرضوا عليه الأغنية، لكن عَنّْدما قرأ العَنّْوان والأغنية رفضت، قائلة إن الأخيرة استمعت إلَّى الأغنية من خلال منسقها الإعلامي، لكنها أرادت. حورية لتغنيها معه.

وأشار مترجم المهرجان إلَّى أن حورية فرغلي طلبت منه تغيير اسم الأغنية، لكنه رفض، لأنها بدت الأنسب، معربًا عَنّْ حزنه على حورية بعد تعرضها لاعتداء من الجمهُور.

ومؤخرا، صرحت الفنانة حورية فرغلي أنها قدمت أغنية “القطة النذل”، لأنواع معينة من الناس، وهم من يفضلون هذا النوع من الأغاني، وليس بقصد أن تكون ترند. لأنه ينتظر الجزء الثالث من مسلسل “أيام”.

كان جيفارا بابلو قد كشف أن الفنانة فرغلي كانت فِيْ البداية تشكك وتشعر بالقلق، لكن فِيْما بعد تمكن من إقناعها وعاشت التجربة معه. أخبرها أنه سمعها تغني فِيْ فِيْلم نظرية عمتي مع الفنان حسن الرداد، وأعجب بصوتها، فقرر التعاون معها.