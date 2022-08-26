حياة الفهد خلف القضبان فِيْ مسلسلها الجديد “قرة عينك”

أعلنت الفنانة الكويتية حياة الفهد عَنّْ اسم مسلسلها الجديد الذي سيعرض خلال موسم الدراما الرمضانية لعام 2023.

المسلسل سيكون بعَنّْوان “قرة عينك” تأليف محمد شمس وعلي شمس، وإخراج سعود بوعبيد، وتتناوب أحداثه فِيْ إطار كوميدي ودرامي.

ووثقت حياة الفهد صورة الملصق الدعائي للمسلسل عبر حسابها على “إنستجرام”، ظهرت خلاله خلف قضبان حديدية، وكأنها تقضي عقوبة بالسجن أو تحاكَمْ على جريمة ارتكبتها.

وعلقت الفنانة الكويتية على الصورة قائلة “بسم الله توكلنا على الله تعالى، ونبدأ قِصَّة جديدة شيقة بين الدراما والكوميديا ​​الناعمة فِيْ مسلسل (قرة عينك) مع مجموعة نجوم من الخليج، و نسأل الله تعالى التوفِيْق .. حياة الفهد رمضان 2023 “.

شاركت الفنانة حياة الفهد فِيْ رمضان 2022 بمسلسل “سنة الجريش”، إخراج مناف عبد العال، وتأليف محمد النابلسي، وفكرة حسين المهدي، والإشراف العام ليوسف الزبيدي. – غيث، وتقاسمت البطولة كل من هبة الحسين وبشار الشطي وحسن البلام وحمد العماني وعلي الصبا وليلى سليمان.

يروي المسلسل قِصَّة تغير الأحوال بين عشية وضحاها، خاصة مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، والوصول إلَّى الخليج، والألغام التي تمنع الناس من القيام بأعمالهم، وخاصة الصيد، لذلك قرر غيث بن المطوع السفر، الذي ينتظر طويلا. حان وقت العودة.

وفِيْ دراما رمضان 2022 شارك الفهد فِيْ بطولة مسلسل “مارجريت” من تأليف علي شمس ومحمد شمس. من إخراج باسل الخطيب.

تروي الأحداث فِيْ إطار درامي وساخر عَنّْ امرأة بريطانية من أصل عربي تتزوج برجل خليجي وتعيش وسط مجتمعها العربي.

المسلسل بطولة حياة الفهد، حسن البلام، سعاد علي، حمد العماني، هبة الضاري، بشار الشطي، نور الكويتي، ريم ارحمة، نواف النجم، زينب غازي، أبرار سبت، ليالي ضراب، نور الشيخ، خالد الشاعر، شيماء رحيمي، منيرة محمد، أحمد اشكناني، علاء شاكر، محمد الصفار.