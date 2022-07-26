حياكة وتطريز ثوب الكعبة المشرفة كل عام بـ 760 كيلو حرير

من خيوط الحرير والذهب والفضة، وبأيدي كوادر وطنية مؤهلة، يتم خياطة وتطريز ثوب الكعبة المشرفة كل عام، حيث أمر الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -عزّه الله- بتأسيس مركز خاص دار لصناعة غطاء الكعبة المشرفة بمكة المكرمة.

خيوط الذهب والحرير

وتستخدم خيوط ذهبية وفضية لتطريز غطاء الكعبة المشرفة حيث يصل عدد القطع الذهبية إلى (54) قطعة في الكعبة.) كيلو ذهب و (100) كيلو فضة مطلية بماء الذهب و (760) كيلو جرام. من الحرير.

آيات قرآنية

كما تم تطريز الآيات والزخارف القرآنية بخيوط فضية مطلية بماء الذهب، بعد وضع خيوط قطنية بكثافات مختلفة على الخطوط المطبوعة على القماش الأسود، ويوضع جدار الإخلاص في زوايا الكعبة المشرفة، و ( 16) قطعة لحزام الكعبة المشرفة، و (7) قطع أسفل الحزام، والكينارين، والعرق، والمزراب، بالإضافة إلى ستارة الباب الخارجي.

تشرف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمجمع الملك عبد العزيز لثوب الكعبة المشرفة على نسج وتطريز وتجهيز ثياب الكعبة وذلك من خلال العديد من الأقسام والآلات الحديثة المختلفة حيث يتواجد عدد العمال الذين يصنعون الكعبة تصل إلى (220) مصنع وإداري.