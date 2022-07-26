حيلة جهنمية للقضاء على الصراصير الصغيرة فِيْ المطبخ.. مش هتشوفِيْها تاني

التخلص من الصراصير الصغيرة فِيْ المطبخ، بالتأكيد انتشار الصراصير الصغيرة فِيْ المطبخ هُو أمر يسبب الكثير من الاشمئزاز والانزعاج، ليس فقط بسبب شكله المخيف، ولكن أيضًا لأنه يمكن أن يحمل البكتيريا إلى الطعام المكشوف ويلوث، ولكن هل فكرت يومًا فِيْ سبب انجذاب الصراصير بشكل خاص إلى المطبخ أو الحمامات قبل البحث عن طرق العلاج، من المهم أن تعرف أسباب انتشار هذه الحشرات فِيْ المنازل من أجل تجنبها والحفاظ على منزلك نظيفًا وآمنًا.

تعتبر الصراصير أعداءً للنظافة وهم يحبون البيئات الرطبة حيث يوجد الكثير من الماء، لذا فإن التنظيف يأتي أولاً إذا كنت ترغب فِيْ القضاء على الصراصير نهائيًا، فإليك طرق طبيعية للتخلص من صراصير المطبخ وإزالتها نهائيًا.

العلاجات المنزلية للتخلص من الصراصير فِيْ المطبخ

يعتبر الخل من الطرق الفعالة فِيْ طرد الصراصير من المنزل وذلك بفضل رائحته القوية وخصائصه المطهرة ضد الحشرات والجراثيم.

أصلح أي تسرب للمياه

تحب الصراصير العيش فِيْ مكان مليء بالماء، حيث لا يمكنها العيش بدون الماء، لذا تأكد من أن جميع الحنفِيْات والمصارف فِيْ المطبخ صحية، حتى لا تجد الصراصير بيئة مناسبة للعيش.

استخدم الزيوت العطرية

Los aceites esenciales son una de las cosas que tienen un fuerte efecto en la expulsión de las cucarachas de la casa y le agregan un olor fragante.Puede mezclar cualquier aceite de menta o aceite de lavanda en una cantidad de agua y luego rociarlo alrededor de la منزل. .

إصلاح التشققات والثقوب فِيْ الجدران.

من أكثر الأماكن التي تجدها الصراصير وتختبئها هِيْ الفتحات والشقوق فِيْ الجدران أو الخزانات الخشبية للمطبخ، لذا تأكد من إغلاق هذه الفتحات على الفور حتى لا تبقى فِيْ المنزل ولا تقتلها. ابحث. مكان للعيش فِيْه، وتختفِيْ الصراصير على الفور.