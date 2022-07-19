“حيلة لا يعرفها الكثير” إزالة البقع والاصفرار من المراتب بدون ماء

كثير من النساء يرغبن فِيْ تنظيف بقع المراتب ولكنهن لا يعرفن طرق تنظيف المرتبة وأيضا تجنب إتلاف المرتبة وعدم استخدام أي منتج كيميائي أو كلور يضر المرتبة ولكن فِيْ هذا المقال سوف نوضح لك. طرق طبيعية لتنظيف مرتبتك دون إتلافها بالخطوات الصحيحة اتبع الخطوات وستحصل على مراتب نظيفة تمامًا.

صودا الخبز لإزالة الاصفرار والبقع من المراتب

نحضر ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز ونرشها فِيْ جميع أنحاء المرتبة، ثم نفركها بفرشاة ناعمة، ونتركها لمدة ساعة، ونفركها مرة أخرى بفرشاة ناعمة، ثم نكنسها بالمكنسة الكهربائية، ويعود الأمر إلى الوجود. أبيض كهربائي.

نحضر بخاخ ونضع صودا الخبز وقليل من الماء ونخلطهم جيدا ونرش هذا الخليط على البقع التي على المرتبة ونتركها لمدة نصف ساعة ونحضر قطعة قماش مبللة وننظف هذا الخليط ونتركها حتى تجف، تكون المرتبة نظيفة تمامًا.

الخل والماء والملح لإزالة البقع والاصفرار من المراتب

نحضر وعاء ونضع فِيْه الماء الدافئ، نضيف ملعقة كبيرة من صابون الأطباق وبضع قطرات من الخل، ثم نحضر قطعة قماش خشنة ونغمسها فِيْ هذا الخليط، ثم نفركها بأي بقع على المرتبة.

اخلطي كوبًا من الماء مع ملعقة كبيرة من الملح حتى يذوب الملح، ثم رشي هذا المزيج على البقع، واتركيها لمدة نصف ساعة، ثم اغسليها بقطعة قماش مبللة بالماء وستكون نظيفة تمامًا.

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