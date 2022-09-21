حَقيْقَة “إجبار” غريب على الانتقال إلَّى النصر.. ودور حسين عبد الغني

كشف جراح الظفِيْري، وكيل النجم الشاب عبد الرحمن غريب، عَنّْ حَقيْقَة أن اللاعب “اضطر للانتقال إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي النصر”.

وانتقل غريب من فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلَّى النصر صيف العام الجاري، فِيْ صفقة قيمتها نحو 25 مليون ريال سعودي.

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ترددت أنباء قوية بأن النجمة الشابة لم توافق على الانتقال إلَّى قلعة العالم، وأجبرتها إدارة الأهلي على ذلك ؛ نظرا للعلاقات القوية بين الناديين.

* حَقيْقَة أن شخصًا غريبًا “يُجبر” على التقدم نحو النصر

وفِيْ هذا السياق نفى الظفِيْري، فِيْ تصريحات تلفزيونية، وجود أي ضغط أو إكراه للاعب على الذهاب إلَّى النصر هذا الصيف.

وأشار الوكيل إلَّى أنه تحدث مع عبد الرحمن غريب فور تلقيه عرضا من موصلي المعمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر. الذي حصل عليه اللاعب بموافقة مباشرة.

وأشاد جراح الظفِيْري بـ “مهنية” عائلة معمر فِيْ المفاوضات. سواء معه أو مع إدارة الأهلي. حيث أبرز رغبة النصر الكبيرة فِيْ ضم اللاعب مهما كان الثمن.

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وأوضح الظفِيْري أنه مستعد لشراء عقد نادر للأهلي مع “نفسه”، لكن الدخول الفائز غيّر كل شيء. عرض النادي مبلغًا كبيرًا من المال لإغلاق الصفقة.

كَمْا كذب الظفِيْري، بنبأ أكد تدخل حسين عبد الغني أسطورة الأهلي والفوز وكرة القدم السعودية، لإقناع غريب بمغادرة الراقي والانتقال إلَّى قلعة العالم.