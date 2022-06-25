حَقيْقَة إلغاء التعامل بوابة الرياض الإلكترونية

ما حَقيْقَة إلغاء تداول بوابة الرياض الإلكترونية وفقط منصات وزارة التربية والتعليم الأخرى، حيث سعت مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية المختلفة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بمختلف مدنها وحكوماتها إلى التفاصيل التي وظفت العديد من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وتحديداً فِيْ العاصمة السَعُودِيْة، لذلك سنتعلم من خلال كل ما يتعلق بهذا القرار الذي أعلنت عنه قبل ساعات قليلة من قبل وزارة المملكة العربية السَعُودِيْة و.

حَقيْقَة الغاء الصفقة بوابة الرياض الالكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، قبل ساعات قليلة، اليوم السبت 25 يونيو 2022 م، أحدث قراراتها بخصوص التعليم، حيث ألغت التعامل مع بوابة الرياض الإلكترونية، وقررت أن ترضي الجميع. المنصات الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة أفادت أن مدير الإدارة د. وأكد حسن بن محسن خرمي، أنه تم تعميم هذا القرار على عدد من مديري المدارس، من بينهم مدير الشؤون المدرسية ومدير الشؤون التعليمية. وكذلك عدد من المديرين فِيْ الأقسام التربوية.

المنصات البديلة لوزارة التربية والتعليم فِيْ بوابة الرياض الإلكترونية

قررت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة ممثلة بالإدارة التعليمية للعاصمة السَعُودِيْة الرياض إلغاء بوابة الرياض إلا بعد دراسة جيدة وإيجاد بديل منفصل لها. التواصل من خلال هذه المنصات وحضور جميع المواضيع والدورات ؛ بالإضافة إلى حَلْ المهام والامتحانات، يمكن للوالدين أيضًا مراقبة تقدم أطفالهم أو تراجع التعليم.

ما هُو الغرض من إلغاء المعاملة بوابة الرياض

قررت إدارة التعليم بالعاصمة السَعُودِيْة الرياض إلغاء معاملة بوابة الرياض الإلكترونية فقط لتحقيق بعض الأهداف، حيث عملت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على توفِيْر مجموعة واسعة من منصات التعليم عبر الإنترنت. أملاً فِيْ جعل الحياة التعليمية أسهل للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور · بالإضافة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، فقد قدمت هذه المنصات جميع الخدمات التي قد يحتاجها الطلاب والموظفون وساعدت بشكل كبير فِيْ رفع مستوى العمل فِيْ التدريب، وتوفِيْر كل شيء الرموز التي قد يحتاجها المستفِيْد أو مزود الخدمة.

وهنا وصلنا إلى ختام هذا المقال الذي ناقشنا فِيْه سؤال ما حَقيْقَة إلغاء بوابة الرياض الإلكترونية ورضا المنصات الإلكترونية للوزارة. من خلال السطور السابقة تعرفنا على كافة المعلومات والتفاصيل الواردة فِيْ القرار الجديد لوزارة التربية والتعليم فِيْ العاصمة السَعُودِيْة الرياض.