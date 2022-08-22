وزارة التربية والتعليم توضح حَقيْقَة إلغاء الصف السادس الابتدائي من العام المقبل، تداولت الكثير من وسائل الإعلام المصرية الفترة الأخيرة عن إلغاء الصف السادس الابتدائي من العام مما دعا ذلك الى إصدار قرار جديد من قبل وزارة التربية والتعليم تفيد فيه بأن كل ما يشاع حول إلغاء الصف السادس الابتدائي من العام المقبل عاري عن الصحة ومجرد إشاعات، ولا يوجد أي قرار بذلك.

الحَقيْقَة حول إلغاء الصف السادس الابتدائي

تعتبر المرحَلْة السادسة من المرحَلْة الابتدائية مرحَلْة مهمة للطلاب، حيث يستعدون من خلالها للمرحَلْة الإعدادية، وإيقاع هذه المرحَلْة مهم جدًا بالنسبة لهم، لذلك يتابعون دائمًا أخبار الصف السادس، ووزارة التربية والتعليم فِيْ وأكدت مصر أن كل ما تم الإعلان عنه بشأن إلغاء فصول من المرحَلْة الابتدائية السادسة هُو مجرد أخبار كاذبة لم يصدرها أي مصدر رسمي بالوزارة، بل تم نشرها عبر صفحات كاذبة بهدف شخصي لزيادة مشاهدات الصفحة.

وحذرت الوزارة الطلاب من عدم الالتفات إلى أي أخبار متعلقة بالمرحَلْة المدرسية لم تصدر عن وزارة التربية والتعليم أو لم يتم الإعلان عنها على الأقل من خلال الموقع الرسمي للوزارة والذي بدوره ينشر من خلاله أنباء صحيحة ومؤكدة.

العودة إلى المدرسة

وفِيْ إطار هذا الموضوع، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا الحجازي، أنه تم تحديد مَوعِد بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، والذي سيكون السبت 1 أكتوبر 2022، حسب الحالة الرسمية. المدارس ومدارس اللغات الرسمية، وكذلك المدارس الخاصة ومدارس اللغات. والمدارس الخاصة فِيْ هذا التاريخ أيضًا. أما بالنسبة للمدارس التي تدرس مناهج خاصة (ذات طابع دولي)، فسيكون تاريخ بدء الدراسة أبكر من ذلك التاريخ. المدارس المذكورة أعلاه، وتم تحديد هذا المَوعِد ليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، لذا استعرضنا لكَمْ أهم ما شائعات عن وزارة التربية والتعليم تنفِيْ إلغاء الصف السادس الابتدائي بالمدرسة.

خطة الوزارة لتطوير التعليم

أعلن وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، أن الوزارة وضعت خطة متينة لتطوير العملية التعليمية فِيْ مصر، وأنها تسير على ما يرام، مؤكدا أنها ستواصل عملية التطوير التي بدأتها الوزارة خلال السنوات الماضية. ما يخدم فِيْ النهاية مصلحة الطالب، الذي يستفِيْد منه إلى أقصى حد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الساعات الاخيرة بيان لها حول ما تم تداوله بخصوص إلغاء الصف السادس الابتدائي من العام المقبل، وأوضحت بان كل ما تم تداوله مجرد شائعات ، حيث وضعت وزارة التعليم خضة قوية لتطوير العملية التعليمية الفترة القادمة.