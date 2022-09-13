حَقيْقَة إلغاء نقاط الخبز فِيْ مصر.. رد قاطع من الحكومة

فِيْ ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمواطنين من خلال البطاقات التموينية، تنتشر شائعات كيدية تسبب البلبلة.

ومن بين الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع، إلغاء ما يعرف بـ “نقاط الخبز”، نفت وزارة التموين المصرية بشكل قاطع قضية إلغاء نقاط الخبز، وقالت فِيْ بيان إن الحديث عَنّْ إلغاء نقاط الخبز إشاعة ليس لها أساس فِيْ الحَقيْقَة.

أكدت وزارة التموين فِيْ مصر استمرار صرف قرارات التموين، مع تبادل السلع مقابل الفروق فِيْ نقاط الخبز، والتي تم دفعها لأصحاب البطاقات التموينية مقابل ترشيد استهلاك الخبز المدعم من خلال 40 ألف غذاء. منافذ على مستوى الجمهُورية.

قال د. عمرو مدكور مستشار وزير التموين لأنظمة المعلومات على صفحته الرسمية على فِيْسبوك، إن ما تردد عَنّْ قيام وزارة التموين بإلغاء صرف فرق نقاط الخبز للمستفِيْدين على البطاقة التموينية غير صحيح.

يبلغ عدد المستفِيْدين من الخبز المدعم فِيْ مصر نحو 72 مليون مواطن، مقيدون بـ 22 مليون بطاقة تموينية، بحسب بيانات سابقة لوزارة التموين فِيْ مصر.

يحق للمواطن المسجل فِيْ البطاقة التموينية 150 رغيف خبز مدعم شهريا بسعر 5 قروش للرغيف.

وفقًا للقواعد المنظمة، إذا قدم المواطن الخبز من حصته الشهرية، يتم احتساب عدد الأرغفة التي قدمها وتحويلها إلَّى نقاط من خلال المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية فِيْ الشهر التالي.

قال مستشار لوزير التموين، إن الوزارة تنفِيْ ما أثير فِيْ العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء نظام نقاط الخبز، مؤكدا أن الحكومة فِيْ مصر لا تنوي إلغائه.