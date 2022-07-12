حَقيْقَة “إهانة” نجم الهلال فِيْ غرف الملابس

كشف الإعلامي الرياضي صالح الحناكي عَنّْ حَقيْقَة تعرض النجم البرازيلي ميشال دلغادو “للإذلال” داخل غرف تبديل الملابس فِيْ فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال.

وأكد ميشال، فِيْ الساعات الماضية، أنه تعرض لـ “الإهانة” من قبل بعض نجوم نادي الهلال، الذين وصفوه بـ “الجنون”. بعد انضمامه إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول.

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وانضم النجم البرازيلي إلَّى زعيم الهلال فِيْ ميركاتو شتاء الماضي “يناير 2022″، قادما من صفوف فريق كرة القدم الأول لنادي فلامنجو البرازيلي.

* حَقيْقَة “إهانة” ميشيل فِيْ غرف ملابس الهلال

ونفى الحناكي، فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن نجوم الهلال تعمدوا “إهانة” ميشال ؛ كَيْفَ يفكر الأخير

وأشار الإعلامي الرياضي إلَّى أن نجوم الهلال مازحوا ميشال دلغادو ؛ لمساعدتك على الاندماج بسرعة مع فريق كرة القدم الأول.

وأوضح صالح الحناكي أن النجم البرازيلي لم يتفهم هذه النكتة من زملائه فِيْ الفريق ؛ وذلك بسبب اختلاف الثقافات، لذلك أعتقد أنها إهانة.