حَقيْقَة إيقاف الدعم الإضافِيْ لحساب المواطن 1444 بعد صدور أمر ملكي بزيادة الرواتب.. خدمة المستفِيْدين ترد

أصدر صاحب السمو الملك سلمان حفظه الله مرسوما ملكيا يقضي بصرف راتب إضافِيْ للمستفِيْدين من برنامج حساب المواطن وقرر صرف التخصيص الملكي لحساب المواطن حتى نهاية العام عند السداد. يستمر لفترة وليس بدفعة واحدة مثل الضمان الاجتماعي المتطور، لذلك يتساءل الكثير من المستفِيْدين عن قيمة حساب دعم المواطن بعد الزيادة.

كشفت وزارة الموارد البشرية عن قيمة الراتب التقاعدي فِيْ حساب المواطن، فما هُو مقدار الدعم الإضافِيْ لحساب المواطن كَمْا سنلقي الضوء على قيمة الزيادة ووقف دعم حساب المواطن تابعنا.

كَمْ مقدار الدعم الاضافِيْ لحساب المواطن وحَقيْقَة أنه تم إيقاف تشغيله

“لا صحة فِيْ الخبر أن الدعم الإضافِيْ لحساب المواطن سيتوقف” لأنه سيستمر لمدة 6 أشهر “، حيث يتم تسليم رواتب حساب المواطن شهريًا للمستفِيْدين، وفقًا لمجموعة من المعايير والشُروطْ ويراعي مشرفو البرنامج ما تنفقه الأسر شهريًا على الأطعمة والمشروبات بالإضافة إلى القيمة المضافة، وكذلك منتجات الطاقة مثل البنزين والكهرباء، ويمكن رؤية القيمة الحقيقية للدعم من خلال الحاسبة التقديرية للبرنامج، وتقدر قيمة الدعم على النحو التالي

المستفِيْد الرئيسي إجمالي مبلغ الدعم 382 ريال سعودي / شهر، حد الإعفاء التنازلي 4،310 ريال / شهر، الحد الأدنى المتاح للاستحقاق 300 ريال / شهر، معدل التناقص 15 ريالًا لكل 100 ريال من إضافات الدخل فوق الحد من تخفِيْض الحد الإعفاء.

عضو يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر إجمالي مبلغ الدعم 191 ريال شهرياً، وتناقص حد الإعفاء 2.155 ريال شهرياً، والحد الأدنى المتاح للاستحقاق 300 ريال شهرياً، والمعدل المتناقص 15 ريالاً لكل 100 ريال من الدخل الإضافِيْ فوق حد الإعفاء تنازلياً.

الحَلْيف أقل من 18 سنة إجمالي مبلغ الصيانة 115 ريال شهرياً، حد الإعفاء من التناقص 1،293 ريال شهرياً، الحد الأدنى المتاح للاستحقاق 300 ريال شهرياً، معدل التناقص 15 ريالاً لكل 100 ريال من الدخل الإضافِيْ.

وتقدر قيمة الدعم الإضافِيْ لحساب المواطن “راتب مكرمة” حسب خصائص الأفراد والفئة العمرية، حيث يتلقى رب الأسرة مبلغ 720 ريالا سعوديا، ويعول أكبر من 18 عاما. سنة 360 ريالا سعوديا، بينما المعال تحت 18 عاما يتلقى 216 ريالا سعوديا.

مَوعِد وصول حساب الزيادة للمواطن الجديد

تم بالفعل إيداع القسط الأول من الراتب الإضافِيْ فِيْ حسابات المستفِيْدين براتب شهر يوليو الذي تم صرفه قبل العيد، وسيستمر صرف هذا الراتب الإضافِيْ مع كل دفعة من الراتب الشهري للمواطن حتى نهاية العام الجاري. عام. 2022.

ويقدر مبلغ التكريم الملكي بـ 8 مليارات ريال سعودي، يتم تسليمها على 6 أقساط للمستفِيْدين من برنامج حساب المواطن، مع صرف الراتب للمستفِيْدين القدامى والجدد بإذن الله.