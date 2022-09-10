حَقيْقَة إيقاف حمد الله بعد مباراة الرائد و”سحب” النقاط من الاتحاد

وفِيْ مفاجأة كبيرة اعتذر سلطان السميل عَنّْ استمراره “كحكَمْ” فِيْ قضية نادي النصر ضد الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وأعلنت لجنة الاحتراف السعودية فِيْ وقت سابق، حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية” وتعليق الحمد الله “4 أشهر”. فِيْ إطار المفاوضات بينهما، خلال الفترة المحمية لعقد النجم المغربي، مع الفريق الكروي الأول لنادي النصر.

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من جهته، رفع المركز السعودي للتحكيم الرياضي عقوبة تعليق الحمد الله “مؤقتاً” ؛ حتى صدور الحكَمْ النهائي فِيْ الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد بشأن عقوبات الاحتراف.

وبحسب الصحفِيْ الرياضي أحمد العجلان ؛ وجاء اعتذار الصامل “ردا” على مطالبته بالانسحاب. ذريعة ميله إلَّى نادي الهلال مما يمس انحياز اللواء الاتحادي ضد النصر.

* تم إيقاف عبد الرزاق حمدالله من جديد

وفِيْ هذا الاطار اعلن المحامي الرياضي احمد الامير انسحاب الصامل. ويلغي قرار رفع الإيقاف عَنّْ عبد الرزاق حمدالله.

وكشف الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن الخطوة التالية هِيْ وسوف تتكون من إعادة تشكيل لجنة المحكَمْين، وبدء مورد جديد.

– فماذا سيحدث فِيْ نتيجة مباراة الاتحاد والرائد

وأثارت هذه التطورات المتسارعة جدلا حول فوز الاتحاد على مضيفه الرائد (1-0) الليلة الماضية، الجمعة، فِيْ الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشان السعودية.

قدم الطيار شكوى رسمية فور انتهاء المباراة، واعتبره الفائز على العميد ؛ بحجة أن مشاركة النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله غير مؤهلة.

لكن المحامي الرياضي أحمد الشيخي طمأن جماهِيْر الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد على مصير النقاط الثلاث ضد الرائد.

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وأكد الشيخي عبر حسابه على “تويتر”، عدم جدوى شكوى نادي الرائد ضد مشاركة حمدالله. لأن جميع حالات عدم الأهلية الـ 14 لا تنطبق على اللاعب.

وأضاف القانوني الرياضي “الحمد لله لم يلعب تحت اسم آخر، ولم يلعب بدون بطاقة، لذا فإن مشاركته فِيْ لقاء الاتحاد والرائد صحيحة 100٪”.

وشدد أحمد الشيخي على أن من له حق الاعتراض على قرار مركز التحكيم دون إبطاله. إنه اتحاد اللعبة وحده.