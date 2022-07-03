ما حَقيْقَة اعتزال محمد نجاتي، حيث أثارت تصريحات الفنان محمد نجاتي جدلًا كبيرًا فِيْ الشارع الفني بجمهُورية مصر العربية بعد أن أدلى بتصريحات مثيرة حول اعتزاله الفن، بعد موجة كبيرة من الضغوط والهجمات. عليه من قبل بعض النقاد، مما سبب له الكثير من الضرر النفسي الذي أدى إلى قرار الاعتزال، ومن خلال هذا سنكشف لكَمْ حَقيْقَة اعتزال محمد نجاتي وقضايا أخرى مهمة تتعلق بهذه الفنانة.

محمد نجاتي

الفنان محمد نجاتي ممثل مصري، شارك فِيْ العديد من المسلسلات التليفزيونية والسينمائية منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، ولد فِيْ شبرا أحد أحياء القاهرة، ونشأ هناك حتى تخرج منها. كلية التجارة جامعة القاهرة. كانت بدايته الفنية عام 1989، فِيْ مسلسل (أنا وأنت وبابا فِيْ المشمش)، وبعد ذلك شارك فِيْ العديد من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية.

سيرة محمد نجاتي

يُعرف محمد نغاتي بأنه من أفضل الوجوه الشابة التي ظهرت على الساحة الفنية، الأمر الذي دفع البعض للبحث عن سيرة هذا الفنان، والتي نقدمها لكَمْ على موقعنا على الإنترنت على النحو التالي

الاسم الكامل محمد نجاتي.

الاسم الانكليزي محمد نجاتي.

مكان الميلاد جمهُورية مصر العربية.

تاريخ الميلاد 15 أبريل 1978 م

العمر 44 سنة.

الاقامة القاهرة – مصر.

الجنسية المصرية.

العرق عربي.

الدين الاسلام.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

المؤهلات العلمية كلية التجارة جامعة عين شمس.

اللغة الأم العربية.

المهنة ممثل تلفزيوني وفِيْلم.

سنوات النشاط منذ 1986 م. حتى اليوم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

حَقيْقَة اعتزال محمد نجاتي

فِيْ الحَقيْقَة، لم يقرر الفنان محمد نجاتي اعتزاله الفن، بل هدد بقرار اعتزاله عبر مقطع فِيْديو نشره على حسابه الشخصي على تطبيق الصور القصيرة “انستجرام”، ويأتي ذلك ردًا على بعض المقارنة بينه وبين الفنان “أمير كرارة” الذي نال وساطة واسعة فِيْ الأوساط الفنية والسينمائية بجمهُورية مصر العربية، حيث تمت المقارنة بين أعماله وأعمال الفنان أمير كرارة وإنجازاته، خاصة بعد ظهُورهم ومنافستهم فِيْ مسلسل محمود المصري، وفِيْ هذا الصدد أوضح الفنان محمد نجاتي أنه لم يشارك فِيْ ترشيحه لمسلسل محمود المصري الذي كان البطل يجسد الفنان الراحَلْ. محمود عبد العزيز والترشيح جاء من الفنان مدحت العدل ولم يكن ضمن حظر الفنان أمير كرارة.

تصريحات محمد نجاتي المثيرة للجدل

نشر الفنان محمد نغاتي تصريحات مثيرة للجدل فِيْ الأوساط المصرية بعد تهديده بالانسحاب من أوساط الفن، ومن أبرز تصريحاته ما يلي

فِيْديو اعتزال محمد نجاتي

كان فِيْديو اعتزال الفنان محمد نجاتي محَلْ بحث من قبل كثير من الأوساط المصرية، للتأكد من خبر اعتزال الفنان محمد نجاتي أم لا. أدناه سنعرض لك الفِيْديو الكامل الذي نشره الفنان على صفحته الرسمية على Instagram

ردود فعل على رحيل محمد نجاتي

جاءت ردود الفعل للتنديد برد فعل محمد نجاتي وقراره الاعتزال فِيْما قيل فِيْ مقارنته بالفنان أمير كرارة، ومن هذه الآراء ما يلي

قال معجب بالفنان محمد نجاتي

بينما اشتكى أحد المعجبين من القرار قائلاً

فِيْ الختام شرحنا لكَمْ حَقيْقَة اعتزال محمد نجاتي، كَمْا ذكرنا سيرة الفنان، وانتقلنا لذكر التصريحات المثيرة للجدل لهذه الفنانة، وأرفقنا مقطع فِيْديو لاعتزال محمد نجاتي، وانتهِيْنا من توضيح ردود فعل على اعتزال محمد نجاتي.