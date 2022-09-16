حَقيْقَة الاتفاق التاريخي بين النصر والاتحاد فِيْ قضية حمد الله

كشف المحامي الرياضي أحمد الأمير، حَقيْقَة “الاتفاق التاريخي” بين ناديي النصر والاتحاد، فِيْ قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وأعلنت لجنة الاحتراف السعودية فِيْ وقت سابق، حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية” وتعليق الحمد الله “4 أشهر”. بالنسبة للمفاوضات بين الفريقين، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

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وتقدم العميد باستئناف بحكَمْ منصبه أمام مركز التحكيم الرياضي، وسط أنباء عَنّْ اتفاق بين الناديين لسحب القضية من المركز وتحويلها إلَّى محكَمْة “كاس” الرياضية.

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وفِيْ هذا السياق نفى الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إمكانية إبرام اتفاق بين فِيْكتوريا والنقابة، لتحويل القضية من “التحكيم” إلَّى “الكأس”. خاصة وأنه منفصل عَنّْ الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق “الفِيْفا”.

وأكد القانوني الرياضي أن القضية السابقة بين نادي الشباب والاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن اللاعب عبدالعزيز السران الذي انتقل إلَّى “الكأس” لن تنطبق على أزمة عبد الرزاق حمدالله.

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وأشار الأمير إلَّى أن قضية الساران سبقت إنشاء المركز السعودي للتحكيم الرياضي، وكان الاتحاد المحلي طرفا فِيْها. لذلك أصبح “كاس”.

وأكد أحمد الأمير أن مشكلة حمدالله فقط بين ناديي النصر والاتحاد. لم يتم ذكر الاتحاد المحلي لكرة القدم على الإطلاق ؛ حسب بيان مركز التحكيم.

وعليه، ستستمر القضية كَمْا هِيْ بين النصر والاتحاد، أمام المركز السعودي للتحكيم الرياضي، على عكس الحال أمام الفِيْفا.