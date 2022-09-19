حَقيْقَة “المكافأة الضخمة” للاعبي النصر حال الفوز على الاتحاد

أنهى الصحفِيْ الرياضي عدنان جستينيا الجدل الدائر حول مجلس إدارة نادي النصر بوضع مكافأة مالية كبيرة على كل لاعب فِيْ حال فوزه على الاتحاد فِيْ دوري روشان السعودي.

يستضيف الفريق الكروي الأول لنادي النصر نظيره الاتحاد على ملعب مرسول بارك، يوم الأحد 2 أكتوبر، ضمن الجولة الخامسة من موسم دوري روشان السعودي 2022-2023.

اقرأ أيضا …

الصور | نجم الهلال يجبر مرسل الهلال على الاعتذار عَنّْ نشر معلومات كاذبة

الحريفِيْ يجيب بهدوء على “أسئلة محرجة” من جمهُور النصر

وقال عدنان جستينية فِيْ تصريحات تلفزيونية “النصر يحصل على مكافأة قدرها عشرة آلاف ريال سعودي عَنّْ كل لاعب وليس مرتبطا بالاتحاد فقط”.

وكرر المذيع السؤال للإعلامي الرياضي الذي أحس بضعف المكافأة، فأجابه عدنان جستينية “أستطيع أن أؤلف وأقول إن الفوز سيمنح 100 ألف لكل لاعب إذا فازوا على الاتحاد، لكن هذا غير مؤكد. . ”

أنظر أيضا..

تحول كبير فِيْ الانتصار … ومفاجأة صاخبة تسعد الجماهِيْر

ويحتل النصر المركز الرابع فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عَنّْ فريق العاصمي.