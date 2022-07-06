حَقيْقَة ترشيح النصر بدلا من الهلال فِيْ كأس العالم للأندية 2022

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل النسخة القادمة من كأس العالم للأندية، بالنظر إلَّى الجدول الزمني الضيق للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

7 أندية تشارك فِيْ النسخة المقبلة من المونديال، بعد تأجيل تطبيق “النظام الجديد” للمسابقة ؛ بسبب ضيق الوقت والإجراءات الاحترازية فِيْ بعض الدول بسبب تفشي فِيْروس “كورونا”.

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تضمن 3 أندية حتى الآن المشاركة رسميًا فِيْ كأس العالم 2022 ؛ وهم “ريال مدريد من أسبانيا، الوداد من المغرب وسياتل ساوندرز من أمريكا”.

فِيْما ترددت أنباء شديدة عَنّْ ترشيح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي الهلال ؛ للمشاركة فِيْ النسخة القادمة من كأس العالم، كبطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

لن يتم تحديد بطل دوري أبطال آسيا 2022 ؛ عَنّْدما تقام كأس العالم للأندية، فِيْ يناير المقبل ؛ ما دفع الاتحاد القاري لترشيح زعيم الهلالي.

إلا أن بعض التقارير أعلنت طلب الفوز لاستضافة النسخة المقبلة من المونديال ؛ وهكذا، فإن مشاركته بدلاً من الهلال، بالنظر إلَّى أن لوائح البطولة تمنع وجود فريقين من نفس الدولة، حيث يمثل بوهانج ستيلرز من كوريا الجنوبية القارة الآسيوية، بدلاً من المتصدر، كوصيف فِيْ الاتحاد الآسيوي. دوري أبطال أوروبا.

حَقيْقَة “ترشيح” الفوز بدلاً من الهلال فِيْ مونديال الأندية ..

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي سلطان المحوس المختص بشؤون آسيا، أن النصر، بدلاً من الهلال، سيشارك فِيْ النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية. فِيْ حالة استضافة البطولة.

وأوضح المحوس فِيْ تصريحات تلفزيونية أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” تمنع أي فريق من تقديم طلب لاستضافة بطولة دولية. سواء كانت كأس العالم للأندية أو غيرها من المسابقات.

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وأكد الصحفِيْ الرياضي أن الفِيْفا يتعامل فقط مع الاتحادات الوطنية لكرة القدم والمؤسسات الرياضية الحكومية.

وأضاف “بناءً على ذلك، إذا أرادت السعودية التقدم لاستضافة كأس العالم للأندية، فسيكون ذلك فقط من خلال الاتحاد المحلي لكرة القدم، وليس النصر”.

وأشار المهُوس إلَّى أنه فِيْ هذه الحالة ؛ ويشارك الهلال فِيْ كأس العالم للأندية بصفته “ممثل المملكة العربية السعودية (البلد المضيف)”، كبطل للدوري المحترف، على أن يتم ترشيح بوهانج ستيلرز عَنّْ القارة الآسيوية.

وأشار سلطان المحوس إلَّى أن الحالة الوحيدة التي تمنع الهلال من المشاركة فِيْ مونديال الأندية المقبل ؛ وستقام بعد نهائي دوري أبطال آسيا 2022 المقرر إجراؤه فِيْ فبراير المقبل دون أن يتوج المتصدر باللقب وبالطبع السعودية لا تستضيف “المونديال”.