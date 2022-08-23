حَقيْقَة توزيع محمد رمضان سلاسل من الذهب فِيْ حفله المقبل بالعلمين

كشف نبيل السويسي، منظم حفلات الفنان المصري محمد رمضان، عَنّْ حَقيْقَة توزيع سلاسل الذهب على الجمهُور فِيْ حفله المقبل يوم الجمعة 26 أغسطس فِيْ مدينة العلمين الجديدة.

وقال نبيل السويسي فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم” إن كل الأخبار المتداولة عَنّْ إعطاء محمد رمضان الذهب لجمهُوره فِيْ حفلته القادمة خاطئة، لكن كان هناك اتفاق بين منتج ومعلن على توزيع سلاسل من الذهب. . للجمهُور فِيْ الحفل الترويج للمعلن، لكن لا علاقة له بالفنان محمد رمضان.

وتداولت الصحف والمواقع المحلية خبراً مفاده أن الفنان محمد رمضان وعد بأن تكون هناك مفاجآت كثيرة فِيْ الحفل، من بينها التوزيع العشوائي للهدايا الذهبية على الجمهُور خلال الحفل عَنّْ طريق سحب أرقام التذاكر، وهذه سابقة لـ. هذا النوع. فِيْ الحفلات

تم إنتاج الحفل من قبل زينة بيلوتشي، التي قالت “ستكون واحدة من أكبر الحفلات فِيْ العام على الشاطئ الشمالي حتى نرفع راية احتفالهم حاملين الميدالية الذهبية”. يتم توزيعها على الجمهُور عَنّْ طريق اليانصيب والسحب فور انتهاء الحفل.

ومن المنتظر أن يقدم محمد رمضان فِيْ الحفل باقة من أغنياته المتميزة التي قدمها خلال مسيرته الفنية والتي ارتبطت فِيْ أذهان محبيه ومتابعيه مثل “رقم واحد” و “الملك” و “حبيبي”.، “متكرر”، “عَنّْ الله”، “ترتد”، الزلزال، بام بام، المدرسة الثانوية.

من جهة أخرى، يستعد الفنان محمد رمضان للتعامل مع قضايا مهمة فِيْ فِيْلمه “صفر”، بطولة نيللي كريم، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، ويشارك فِيْ بطولته شريف دسوقي. الصبي منذر مهران ومجموعة من النجوم، بدأ التصوير الأسبوع الماضي، حيث يتناول رمضان موضوع عصابات الأعضاء البشرية فِيْ إطار اجتماعي مثير.

يمثل فِيْلم “A Zero” عودة محمد رمضان إلَّى السينما بعد غياب دام أربع سنوات كاملة، كان خلالها رمضان متتالياً فِيْ الدراما التليفزيونية، بالإضافة إلَّى اهتمامه بالغناء سواء بتقديم أغانٍ جديدة أو إحياء الحفلات الموسيقية بعد ذلك. قدم فِيْلمه الأخير “ديزل” عام 2022، حيث عرض عام 2022 الجزء الثاني من فِيْلم “El Tesoro” الذي كان قد صوره عام 2017.