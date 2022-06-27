ما حَقيْقَة حجب موقع شي ان فِيْ السَعُودِيْة يعتبر موقع شي إن من أشهر المواقع التي تقدم منتجات الموضة والأزياء لجميع الفئات العمرية. سننظر فِيْ الإجابة على الشركات التي تدعم المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهُوية الجنسانية.

شي ان السَعُودِيْة

شي إن هِيْ إحدى الشركات الرائدة فِيْ العالم التي اشتهرت فِيْ السنوات الأخيرة، فهِيْ من شركات الأزياء والموضة التي تعمل إلكترونياً وتقدم المنتجات من خلال شركات الشحن المحَلْية والعالمية، منذ تأسيسها فِيْ نانجينغ بالصين فِيْ 2008 الجدير بالذكر أن موقع شي إن يقدم الأزياء النسائية والرجالية بالإضافة إلى ملابس الأطفال والإكسسوارات والأحذية والحقائب. كَمْا تقوم بتوريد منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم. تقوم بشحن منتجاتها للعملاء من خلال المستودعات حول العالم.

هل تؤيد المثليين

نعم، تريد Shein دعم المثليين فِيْ جميع أنحاء العالم من خلال إطلاق مجموعة من المنتجات بألوان قوس قزح، وهُو الشعار الرسمي للمثليين حول العالم، للتأكيد على الحرية الشخصية لهذه المجموعة واحترام تفضيلاتهم الشخصية، لكن هذا ممنوع من قبل المسلمين حول العالم.

حَقيْقَة حصار شي ان فِيْ السَعُودِيْة

انتشرت شائعات عن حصار موقع شي إن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بسبب دعمه للمثليين جنسياً، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل رسمية حول حصار موقع شي إن فِيْ المملكة المتحدة، ولم يتم الإدلاء بأي بيان رسمي، والجدير بالذكر أن هذا الموضوع أثار جدلاً واسعاً حول العالم، حيث كانت هذه الظاهرة منتشرة ومكروهة حول العالم، وهناك بعض الشركات التي بدأت فِيْ الترويج لهذه القضية ومنها موقع شي الذي يعمل على دعم المثليين جنسياً. حول العالم شيء ممنوع فِيْ الدين الإسلامي وهُو الشريعة ومناهج الدولة السَعُودِيْة.

مقاطعة شين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

ارتفعت المطالبات بمقاطعة شين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث دعا العديد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة شين. بعد الدعوة إلى المثلية الجنسية التي ترفضها المملكة بشكل قاطع. حيث أنه يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية، الأمر الذي أغضب الكثيرين فِيْ المملكة وطالب بمقاطعة الأسواق من هذا الموقع.

ما هِيْ الشركات التي تدعم المثليين

لم يقتصر الأمر على شيين فقط للدعوة إلى المثلية الجنسية فِيْ العالم، ولكن هناك العديد من الشركات العالمية التي تدعم هذه القضية التي يرفضها كثير من الناس، ليس فقط فِيْ الدول العربية ولكن أيضًا فِيْ الدول الغربية، ومن بين هذه الشركات ما يلي

شركة كوكاكولا.

شركة جنرال ميلز.

شركة جوجل.

شركة آبل.

شركة AstraZeneca.

شركة ايستوود.

شركة جاب.

شركة ايكيا.

شركة جونسون آند جونسون.

شركة مايكروسوفت.

شركة Paypal.

شركة تويوتا.

شركة رالف لورين.

شركة تويتر.

شركة اوبر.

شركة ديزني.

فِيْ الختام وصلنا إلى نهاية مقالنا حول حَقيْقَة أن موقع شي إن ممنوع فِيْ السَعُودِيْة، وأجبنا على سؤال ما إذا كان موقع شي إن يدعم المثليين أم لا، وواصلنا توضيح الأمر للشركات الداعمة للمثلية الجنسية. فِيْ جميع العلوم رغم تجريمها فِيْ بعض الدول.