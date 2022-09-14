حَقيْقَة حرمان النصر من التعاقدات فِيْ قضية حمد الله الدولية

كشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي، حَقيْقَة رفض نادي النصر العقود فِيْ قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، قلب هجوم الفريق الأول الكروي على الاتحاد.

ولعب حمدالله فِيْ صفوف فريق نادي النصر الأول لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن تنهِيْ الإدارة عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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ورفع النجم الدولي والمغربي القضية إلَّى مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم. المطالبة بقيمة الشرط الجزائي فِيْ العقد والمقدر بـ 83 مليون ريال.

* حَقيْقَة حرمان نادي النصر من التعاقدات

ونفى الشيخي، فِيْ تصريحات متلفزة، احتمال أن يصدر الفِيْفا قرارا بحرمان النصر من العقود، فِيْ حال إدانته فِيْ قضية الحمد الله.

وأوضح القانون الرياضي أن عقوبة الفوز فِيْ القضية هِيْ لن يتعدى دفع تعويض مالي للحمد الله.

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وأكد أحمد الشيخي أن الفِيْفا لن تحاول بأي شكل من الأشكال دفع النصر للشرط الجزائي “83 مليون ريال”. لأنه يعد انتهاكًا للقانون السويسري، والذي ستعتمد عليه عَنّْد سماع القضية.