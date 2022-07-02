حَقيْقَة خبر حذف التيك توك من متجر ابل واندرويد

حَقيْقَة حذف Tik Tok من متجر Apple و Android، يعد تطبيق Tik Tok من التطبيقات المعروفة فِيْ العالم العربي والعالمي، حيث يتضمن هذا التطبيق العديد من الميزات ومقاطع الفِيْديو القصيرة. سوف نتعرف على Tik Application Tok، وكذلك الإجابة على سؤال.

تطبيق تيك توك

تطبيق Tik Tok هُو أحد التطبيقات العالمية وهُو عبارة عن شبكة اجتماعية تهدف إلى مشاركة مقاطع الفِيْديو المملوكة لشركة Byte Dance الصينية ويتم استخدام هذه المنصة من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء العديد من مقاطع الفِيْديو الكوميدية والرقصية والتعليمية ويبلغ طول الفِيْديو حوالي 3 دقائق أولاً فِيْ السوق الصيني ثم تم طرحه بشكل منتظم فِيْ متاجر Android. منذ ذلك الحين أصبح التطبيق عالميًا.

حَقيْقَة خبر حذف Tik Tok من متجر Apple و Android

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر إغلاق تطبيق Tik Tok من متجر Apple Store و Android من قبل الحكومة الفِيْدرالية الأمريكية بعد منح مؤسسي Tik Tok ما لا يزيد عن 7 أيام لحذف منصة شبكة التواصل الاجتماعي من المتاجر، وذات الصلة. وعدت السلطات بأقصى العقوبات فِيْ حالة عدم حذفها، وذلك لأن المالك الرئيسي للمنصة هُو الصين، وانتشرت الأخبار بأن الصين لا تتأثر بهذا القرار، لأن الحكومة الصينية تمتلك متجرًا آخر يمكن للتطبيق من خلاله يمكن تنزيلها.

سبب حذف Tik Tok من Apple Store و Android

السبب الرئيسي وراء إغلاق تطبيق Tik Tok من قبل الحكومة الفِيْدرالية الأمريكية هُو الاستغلال الكامل لبيانات المستخدم من قبل الإدارة، وكذلك انتهاك القوانين واللوائح العالمية، على حد تعبيره، حيث أجرى الاحتياطي الفِيْدرالي إجراءً واسعًا – ترتيب التحقيق فِيْ استخدام Tik Tok من قبل المستخدمين بعد تحَلْيل ما يقرب من 80 صوتًا من الاجتماعات الداخلية فِيْ تطبيق Tik Tok. توك، من خلال التحقيق تم اكتشاف أن Tik Tok لديها وصول إلى معلومات سرية للمستخدمين الأمريكيين ويمكن للتطبيق تجاوز أمان النظام فِيْ تطبيق Android، وهذا يمثل مخاطرة كبيرة على الأمن القومي الأمريكي.

هل سيتم إغلاق Tik Tok للأبد

لم يتم إغلاق Tik Tok بشكل دائم حيث سيبقى هذا التطبيق فِيْ المتاجر الأخرى باستثناء متجر Android و Apple حيث تسعى الحكومة الأمريكية بشكل جدي لإغلاق هذا التطبيق من خلال هذه المتاجر من أجل تهديد تطبيق الأمن القومي، على حد قوله. بعد أن تمكن التطبيق من الوصول إلى الملفات السرية التابعة للحكومة مع العلم أن هذا التطبيق سيظل متاحًا على متجر هُواوي والعديد من المتاجر الأخرى، لذلك فإن الحكومة الصينية غير مهتمة بإغلاقه على متاجر آبل وأندرويد.

وبذلك ننهِيْ هذا المقال بعنوان الحَقيْقَة وراء خبر حذف Tik Tok من متجر Apple و Android، حيث تعاملنا مع معلومات حول تطبيق Tik Tok، حَقيْقَة أنه تم حذف التطبيق من خلال متاجر Apple و Android. والسبب فِيْ أن البنك الأمريكي يسحب التطبيق من هذا المتجر وسيغلق tik tok talk نهائيًا من جميع المتاجر.