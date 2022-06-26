حَقيْقَة خطوبة حورية فرغلي ب، والتي ستوفر لك كل ما هُو متاح فِيْ هذا السياق وستعلمك عن سبب إحجامها عن الخطوبة قبل هذا التاريخ.

هُوريا فرغلي

حورية فرغلي ممثلة مصرية تبلغ من العمر 45 عامًا، ولدت فِيْ الإمارات فِيْ 18 أكتوبر 1976 وعاشت هناك معظم حياتها. سبق له أن مثل فريق الإمارات للفروسية. بدأت مسيرتها الفنية بعد عودتها إلى مصر عام 2010 بفِيْلم “كالمني شكران”، ثم تعلمت أساسيات التمثيل فِيْ مدرسة مروى جبريل السينمائية، وأخذت سنة أخرى من التمثيل الأمريكي.

حَقيْقَة خطوبة حورية فرغلي

نفت النجمة المصرية حورية فرغلي كل الشائعات حول خطوبتها وأبدت استغرابها من عدد المكالمات التي تلقتها من الجماهِيْر والجماهِيْر لسؤالها عن صحة هذا الخبر، مشيرة إلى أنها كانت فِيْ أحد مستشفِيْات العاصمة التي تجري حاليا. عولجت نفسها من خراج ظهر لها مؤخرًا، لتفاجأ بعدد من أجهزة الرد الآلي التي أبلغتها أن الصحافة عبر الإنترنت تنشر أخبارًا عن خطوبتها، كَمْا صرحت رسميًا أنها إذا كانت مخطوبة، فلن تكون بخيلًا مع الجمهُور السعيد بمثل هذه الأخبار والتي سيتم مشاركتها معهم على الفور.

ديانة حورية فرغلي

ديانة حورية فرغلي هِيْ الإسلام بحسب رأيها، عندما أوضحت أن أول ما فعلته فِيْ حياتها بعد أن كسبت المال بجهُودها الخاصة كان زيارة بيت الله لأداء فريضة الحج، واشترت لنفسها قبرًا أيضًا. توقع أنها مستعدة لمقابلة ربها، لأنها ترى أنها مسؤولة كل ليلة قبل أن تنام، لذلك أوصت بما لديها من إخوتها بعد وفاتها، متوسلة الله أن يفتقدها بقدر ما هِيْ بصحة جيدة. 45 سنة ويعيش كل منهم فِيْ بلد مختلف.

حورية فرغلي وزوجها من الإمارات

تعرضت الفنانة المصرية حورية فرغلي لصدمة عالم الخطوبة مرتين، أولهما وفاة خطيبها الأول إماراتي، ومن الأسرة الإماراتية الحاكَمْة، التي توفِيْت فِيْ حادث سيارة مأساوي فِيْ اليوم السابق. زواجها الذي دفعها بعيدًا عن فكرة التنشئة الاجتماعية وتكريس نفسها لعالم الفن، وكانت الصدمة الثانية من علاقتها برجل أعمال مصري نتيجة ضغط والدها عليها، لكن النقابة استمرت أربع سنوات فقط. أشهر، لأن الأخير أنهى علاقته بها بسبب مشاهد الفتنة.

سبب تشوه حورية فرغلي

سقطت حورية فرغلي عن حصانها، مما تسبب فِيْ كسر أنفها وضيق فِيْ التنفس، لذلك اضطرت الأخيرة إلى إجراء عملية جراحية، ولكن بعد التئام جروحها أبلغها أحد الزملاء أن أنفها موجود فِيْ ميلانو، لذلك خضعت فِيْما بعد لعدة عمليات على أنفها. معظمها لم ينجح، حيث وصل عددها إلى 15 عملية جراحية، مما تسبب فِيْ تشوه واضح فِيْ شكلها، بالإضافة إلى اتهامات بالمبالغة فِيْ عدد عمليات التجميل.

حورية فرغلي قبل وبعد

واجهت حورية فرغلي العديد من الأزمات الصحية فِيْ حياتها، والتي أدت إلى تغيير واضح فِيْ مظهرها، بما فِيْ ذلك ما أثر على قدرتها على الإنجاب. أعادت فرغلي كل ما قادها إلى السحر، معلنة أنها وجدت السحر فِيْ أحد ممتلكاتها مما أدى إلى انقطاع زواجها وإنجابها.

لذا؛ نظرا لمعرفتنا بحياة حورية فرغلي قبل وبعد اعتلال صحتها، نختتم مقالنا بعنوان حَقيْقَة خطوبة حورية فرغلي، ومن خلال فقراته الكثيرة تعرفنا على شخصية حورية فرغلي وتفاصيل خصوصيتها.