حَقيْقَة رفع أسعار السجائر فِيْ مصر بعد ضريبة الـ40 قرشا

أكدت وزارة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، عدم جواز فرض أي ضريبة جديدة إلا بنص قانوني بعد موافقة مجلس النواب.

وقالت المالية فِيْ بيان، إنه لم يتم فرض ضرائب جديدة على السجائر المحلية أو المستوردة المباعة فِيْ السوق المحلي لصالح الهِيْئة العامة للتأمين الصحي أو الهِيْئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وذكر بيان لوزارة المالية أن القرار الوزاري الجديد هُو مجرد قرار تنظيمي لوزير المالية يتعلق باستبدال “التأمين الصحي الحالي” بالخزانة العامة للدولة فِيْ تحصيل النسبة المحددة سابقاً من الضريبة المفروضة على السجائر. فِيْ انتظار تعديل تشريعي ليحل محل “التأمين الصحي الشامل”. تم استبدال “التأمين الصحي الحالي”، مما يعَنّْي أن الأربعين قرشا المخصصة من حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر ليست جديدة.

وأضاف أنه تم تحصيلها منذ عام 2017 لصالح “التأمين الصحي الحالي”، ومع تطبيق “التأمين الصحي الشامل” فِيْ بعض المحافظات، كان على وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص مبلغ يعادل نسبة سكان محافظتي الأقصر وبورسعيد إلَّى عدد سكان الجمهُورية حسب آخر تعداد للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتاريخ تنفِيْذ “التأمين الصحي الشامل” فِيْ المحافظتين بشرط تطبيق ذلك. فِيْ جميع المحافظات على التوالي حسب تاريخ تطبيق النظام الجديد فِيْها.

قال إبراهِيْم إمبابي رئيس شعبة التبغ فِيْ اتحاد الصناعات، إنه لا توجد زيادة فِيْ أسعار السجائر حاليًا، بعد فرض ضريبة قدرها 40 قرشًا على كل علبة سجائر.

وأضاف إمبابي فِيْ بيان، أن الضريبة المفروضة هِيْ شأن داخلي بين مصلحة الضرائب والتأمين الصحي، ولا علاقة لشركات السجائر والدخان بها.

نشرت الجريدة الرسمية قرار د.محمد معيط وزير المالية القاضي بتحصيل مصلحة الضرائب المصرية ضريبة القيمة المضافة على السجائر، والتي حددتها الوزارة بنحو 40 قرشا من حصيلة الضرائب المفروضة على كل عشرين قرشا. السجائر المنتجة سواء المحلية أو المستوردة التي تباع فِيْ السوق المحلي لصالح الهِيْئة العامة. للتأمين الصحي.