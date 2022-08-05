حَقيْقَة طرد حمو بيكا من حفل محمد فؤاد فِيْ الساحل الشمالي بسبب مشاجرة

كشف محمد حلمي مدير مهرجانات الفنان حمو بيكا، عَنّْ طرد الأخير من حفل الفنان محمد فؤاد بالساحل الشمالي، واندلعت المعارك بعد أن حاول أحد الحاضرين التقاط صورة معه.

وقال محمد حلمي فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم” إن كل الأخبار المتداولة عَنّْ شجار حماة بيكا على الساحل الشمالي خاطئة تمامًا، منذ أن بدأت الأزمة بدخول حماة بيكا إلَّى مكان الحفل الذي انقسم إلَّى فئتين، والنجمة. من المهرجان جلس فِيْ الفئة الأولى.

وأضاف أنه عَنّْدما جلس حماة بيكا فِيْ مقعده المخصص للحزب، كانت هناك مشاجرات كلامية ومعارك مع الجالسين بالقرب من مقعده، مما اضطره لترك المقعد والجلوس فِيْ مكان آخر، بعد 10 دقائق فقط من بدء الحفلة. حفلة موسيقية.

نفى محمد حلمي ما تردد عَنّْ محاولة التقاط صورة مع أحد الحاضرين، للقتال مع الجميع بعد ذلك، بسبب التدافع من حوله.

وأفادت مواقع محلية أن شجارا اندلع على الساحل الشمالي وتحديدا فِيْ حفل الفنان محمد فؤاد تسبب به حمو بيكا بسبب خلاف بسيط بينه وبين مجموعة من الشباب أدى إلَّى شجار بالأيدي أدى إلَّى اندلاع قتال. لإصابة شخص واحد وإخافة بقية جمهُور الحفل.

وأشار إلَّى أن محمد فؤاد توقف عَنّْ الغناء وطرد حماة بيكا من الحفل قائلا “من لا يحترم نفسه يرحل”.

اضطر “بودي جاردات” إلَّى إخراج حمو بيكا هُو نفسه ومجموعة من أصدقائه من الحفلة، حتى عاد مرة أخرى قبل أن ينتهِيْ الحفل بالجلوس فِيْ مكان بعيد عَنّْ مكان القتال.

كشف مغني المهرجان حمو بيكا فِيْ وقت سابق عَنّْ مفاجأة لعدد من مطربي المهرجانات الذين اعتقلهم نقابة الموسيقيين، لإحياء حفلاتهم فِيْ الساحل الشمالي دون الحصول على ترخيص.

وقال حمو بيكا فِيْ تصريحات لبرنامج “الترابيزة” على قناة “الشمس” “أتيت إلي لأني قوي، والأشخاص المعتقلون معي يعملون على الساحل بدون ترخيص، و هم ريشا كوستا وعلي سمارة وأبو ليلى ومسلم ”.

وأضاف “أعضاء مجلس إدارة النقابة هم من يوظفونهم على الساحل بدون تصاريح، وأتلقى تهديدات بالسجن إذا لم أتخل عَنّْ القضية التي رفعتها ضد النقابة … لكنني فزت” ر. التخلي عَنّْ قضيتي وحقي “.