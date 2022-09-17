حَقيْقَة “منع” النصر من التعاقدات على طريقة الهلال وكنو

“حرمان نادي النصر من التعاقدات على طريقة الهلال ومحمد كنو” .. هكذا يخشى جمهُور قلعة العالم، بعد الأحداث الأخيرة، فِيْ ملف النجم العالمي علي البلاحي.

وكانت غرفة تسوية المنازعات، وبدعم من المركز السعودي للتحكيم الرياضي، قد أعلنت فِيْ وقت سابق، تعليق كنو لمدة “4 أشهر” وحرمان نادي الهلال من عقود “فترتي تسجيل”.

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وهذه الأحزان. وتأتي بعد تجديد القائد نجم عقده فِيْ خط الوسط محمد كنو لمدة 3 سنوات. رغم أن اللاعب وقع لنادي النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

* مفاوضات سرية بين النصر والبليحي

وفِيْ هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي علي هبة عَنّْ لقاء “سري” بين النصر وعلي البلاحي، فِيْ غياب وكيل الأخير، فِيْ فندق بالعاصمة الرياض.

وأشارت هبة فِيْ تصريحات تلفزيونية إلَّى أن المباراة جرت فور انتهاء مشاركة البليحي مع الفريق الأول لنادي الهلال أمام الوحدة.

وتخشى جماهِيْر النصر أن يثبت الهلال هذه المباراة. – تقديم شكوى ضد نادي النصر. مسؤول عَنّْ التفاوض مع اللاعب خلال الفترة المحمية لعقده.

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واذا كان الانتصار بالتفاوض مع البليحي محكوما بطريقة اخرى. سيكون عرضة للحرمان من الالتزامات، أو ربما عقوبات أشد.

هل يعاقب نادي النصر على تفاوضه مع البليحي

لكن علي هبة طمأن جماهِيْر نادي النصر بشأن ملف المفاوضات مع علي البليحي. من أجل ضمه إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول.

وكشف الإعلامي الرياضي، أن البليحي أبرم آخر 6 أشهر من تعاقده مع نادي الهلال، نافِيْا تصريحات وكيل اللاعب، الذي قال إنه لا يزال فِيْ الفترة المحمية.

وشددت هبة على أن مفاوضات الفوز مع البليحي “قانونية” وأن اللاعب لن يجدد مع الهلال. حيث اقترب من ارتداء قميص القلعة العالمي.