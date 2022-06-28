حَقيْقَة منع فِيْلم باز يطير الجديد فِيْ الدول العربية

حَقيْقَة حظر فِيْلم Buzz Fly الجديد فِيْ العالم العربي، فِيْلم الرسوم المتحركة الأمريكي الذي أثار ضجة كبيرة مؤخرًا، فور الإعلان عن دعمه للمثلية الجنسية، الأمر الذي دفع العديد من الدول حول العالم، وخاصة الدول العربية، إلى منعه. ليتم عرضه فِيْ دور السينما، ومن خلال هذا المقال نقدمه لكَمْ سنشرح حَقيْقَة أن فِيْلم Baz Fly تم حظره فِيْ الدول العربية.

فِيْلم Buzz Fly الجديد

Buzz Fly هُو فِيْلم رسوم متحركة أمريكي للخيال العلمي أنتجته شركة والت ديزني يسمى Lightyear، وهُو شخصية رسوم متحركة شهِيْرة تم تقديمها لأول مرة من خلال Toy Story، من إخراج Angus MacLean وبطولة Chris Evans. صوت الطيران الطنان وسيعرض الفِيْلم فِيْ دور السينما ابتداء من 17 يونيو 2022.

حَقيْقَة منع الفِيْلم الجديد “باز طيار” فِيْ الدول العربية

تم حظر فِيْلم Buzz Fly بالفعل فِيْ حوالي 14 دولة عربية بسبب إطلاق الفِيْلم بعد لقطات لا تتماشى مع التقاليد العربية والدين الإسلامي، حيث أعلن والت دينيس أن الفِيْلم سيدعم المثلية الجنسية، وفِيْ هذا السياق قدمت ديزني مشهدًا من الفِيْلم، عبارة عن قبلة امرأتين مثليتين، وهُو ما دفع العديد من الدول العربية لمواجهة تلك الظواهر التي حرم الله عليها فِيْ كتابه الكريم.

الدول العربية تحظر Buzz Fly

أعلنت العديد من الدول العربية أنها ستمنع عرض فِيْلم الرسوم المتحركة الأمريكي لاحتوائه على مشهد يتعارض مع التقاليد الإسلامية والعربية ويدعم الشذوذ الجنسي، وجاءت جمهُورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وكانت الكويت على رأس الدول التي قررت منع عرض الفِيْلم فِيْ دور السينما من بين الدول الإسلامية غير العربية التي حظرت الفِيْلم إندونيسيا وماليزيا.

قِصَّة فِيْلم Buzz Fly

Buzz Fly هِيْ شخصية رسوم متحركة تم تقديمها لأول مرة فِيْ عام 1995 كأحد أبطال American Toy Story. Buzz Fly هِيْ شخصية رائد فضاء وسلسلة Toy Story حققت نجاحًا مذهلاً، مما دفع الشركة إلى إنتاج 4 أجزاء كاملة من اللعبة. الفِيْلم، كَمْا أنتج فِيْلمًا كاملاً عن شخصية باز طيار التي أحبها الأطفال، لكن ذلك لم يكن سببًا كافِيًْا لديزني لغرس إنكار الدين الإسلامي فِيْ أذهان الأطفال المسلمين، الأمر الذي أدى إلى أكثر من 14 دولة حول العالم تمنع عرض الفِيْلم فِيْ دور السينما. أدى ذلك إلى انخفاض مستوى الإيرادات المتوقعة للفِيْلم.

هنا نختتم هذا المقال معكَمْ، بعد أن أوضحنا من خلال ذلك حَقيْقَة أن فِيْلم Buzz Fly الجديد تم حظره فِيْ الدول العربية، كَمْا عرضنا قِصَّة فِيْلم Buzz Fly الجديد ووضحنا أهم المعلومات المتعلقة بالفِيْلم.