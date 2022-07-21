حَقيْقَة نزول المساعدة المقطوعة فِيْ العام الجديد 1444 ومَتَّى تسجيل طلب جديد لمقطوعة الضمان hrsd.gov.sa

حَقيْقَة انخفاض المساعدات التي انقطعت فِيْ العام الجديد 1444 والتي تتبع المواطن السعودي من المستفِيْدين من التأمينات والمساعدات الإنسانية لوزارة التنمية الاجتماعية والمواعيد المتوقعة والأخبار الصادرة عن الوزارة حيث منصة تويتر تعلن الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل دوري عن كل ما يتعلق بالمساعدات التي يتم تنزيلها وكذلك أخبار قطع المواطنين الذين يستفسرون عن تنزيلهم أو الإذن بالتسجيل وتحديث بياناتهم.

حَقيْقَة أن المساعدة للتخفِيْض ستنخفض فِيْ العام الجديد 1444 وعندما يتم تسجيل طلب جديد بضمان التخفِيْض

لا تزال هناك توقعات بانخفاض المساعدات مرة أخرى لمستحقي الضمان الاجتماعي، حيث وصلت إلى أعداد الاستفسارات والاستفسارات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذا الشأن، وإلغائها أو إعادتها مرة أخرى، بعد للتوقف. الإعلان عن أخبار جديدة عنها منذ أربع سنوات، كَمْا قامت الوزارة بتحديث نظام الدعم فِيْ الضمان، وتم إطلاقه مع إصدار الضمان المطور، بينما انتظر متلقو الكتلة فِيْ السنوات الأخيرة صدور تحديثات جديدة فِيْ الدعم. نظام فِيْه وأخبار عنه.

رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وصلت دعوات من المواطنين إلى أرقام الوزارة للوقوف على أنباء الخفض الجديد خاصة مع دخول العام الجديد 1444 وكان رد الوزارة واضحا “الوزارة لم تلغ نظام الدعم الذي يطلق عليه يساعد المحكَمْة. على الرغم من التعليق المؤقت للرَابِطْ للتشاور معه، إلا أن النظام لا يزال قيد ة لوضعه قيد التشغيل “. ضمن نظام الدعم الجديد وفق الخطط الجديدة التي تتبعها الوزارة.

مشاورة بشأن تخفِيْض المساعدة المقطوعة 1444 “بالرقم المدني”

مرسوم ملكي مع دعم إضافِيْ لمواجهة ارتفاع الأسعار

يخصص دعم إضافِيْ 8 مليارات ريال للمستفِيْدين من برنامج حساب المواطن.

تخصيص 408 مليون ريال دعم مالي للمستفِيْدين من برنامج دعم صغار المزارعين.

أضفى طابع شخصي سيتم إنفاق ملياري ريال كبديل للضمان الملغي. فِيْ شكل معاش إضافِيْ يدفع لمرة واحدة للمستفِيْدين من الضمان الاجتماعي للسنة المالية الحالية 1443-1444.

فِيْ شكل معاش إضافِيْ يدفع لمرة واحدة للمستفِيْدين من الضمان الاجتماعي للسنة المالية الحالية 1443-1444. تخصيص مبلغ نحو 10 مليارات ريال لبناء احتياطي استراتيجي من المنتجات الأساسية والاستراتيجية.

يشار إلى الجهُود التي تبذلها الحكومة السَعُودِيْة للنهُوض بالمواطن السعودي بقيادة “خادم الحرمين الشريفِيْن”. مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي من خلال بدء التسجيل فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي الموسع الجديدلك أيضا برنامج تأهِيْل شامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. فِيْما يتعلق بمجال الإسكان، أنت. منصة دعم الإسكان ودورها الفاعل فِيْ المشاريع والمخططات الإسكانيةايضا برامج قروض الإسكان المدعومةأما بالنسبة للأسر الريفِيْة وأربابها، منبر الدعم الريفِيْ لتحقيق التنمية المستدامة لسكان الريفايضا منصة الثروة الحيوانية لدعم صغار المزارعينكلها جهُود جديرة بالثناء تبذلها الحكومة السَعُودِيْة بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.

لا تزال الآمال معلقة على عودة الضمان الاجتماعي المقطوع مرة أخرى، حيث ينتظر المستفِيْدون ضمان عودة المساعدات المنقطعة بفستان جديد وتحت اسم جديد، وما يدعم هذه الآمال جهُود السعوديين. الحكومة ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم الأسر المحتاجة من خلال العديد من برامج الدعم المتنوعة، لذلك من المتوقع أن تعود البرامج المماثلة إلى قطع المساعدات.