حَقيْقَة ودية الشباب والنصر فِيْ معسكر إسبانيا

كشفت تقارير إعلامية، أن الفريق الكروي الأول لنادي الشباب خاض مباراة ودية أمام النصر، استعدادًا للموسم الجديد.

وأفِيْد خلال الساعات الماضية أن مجلس إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان اتفق مع نظيره فِيْ النصر برئاسة مصل معمر على خوض مباراة ودية خلال معسكر الفريقين. فرق فِيْ اسبانيا.

وذكرت صحيفة الرياضية، فِيْ ساعة مبكرة من صباح الخميس، أن نادي الشباب نفى خوض مباراة ودية مع النصر، خلال معسكر الليث فِيْ مريبة الإسبانية.

يبدأ معسكر الفريق الأول لكرة القدم فِيْ نادي الشباب يوم 20 يوليو ويستمر حتى 11 أغسطس، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2022-2023.

ومن المقرر أن يغادر وفد الفريق الأول لفريق الشباب فِيْ 20 يوليو إلَّى مدينة ماربيا الإسبانية، وسيستمر التركيز فِيْ الهُواء الطلق حتى 11 أغسطس.

وبعد انتهاء المعسكر، يعود الليث إلَّى العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا للمرحلة الإعدادية الثانية، حيث ستبدأ الدوري يوم 25 أغسطس المقبل.