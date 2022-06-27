حَقيْقَة وفاة الدكتور عمر عبد الكافِيْ

حَقيْقَة وفاة د. عمر عبد الكافِيْ، الداعية الإسلامي الذي لديه قاعدة جماهِيْرية كبيرة حول العالم. وهُو من أعظم علماء الإعجاز العلمي فِيْ القرآن الكريم. منحته شهاداته الأكاديمية أن يثق به الكثيرون، ومن حياة الشيخ عمر عبد الكافِيْ أن يعرفه، بالإضافة إلى تساؤلات الجمهُور عنه.

من هُو الدكتور عمر عبد الكافِيْ

الدكتور عمر عبد الكافِيْ داعية إسلامي أصوله فِيْ مسقط رأسه مدينة المنيا بجمهُورية مصر العربية. بدأ عبد الكافِيْ حياته بعيدًا عن العلوم الدينية. تخصص فِيْ مدرسة الزراعة، لكن اهتمامه ازداد لمعرفة المزيد عن الإعجاز الإسلامي. أصبح الكافِيْ أكثر اهتمامًا بالعلوم الدينية، فحول هذا الشغف إلى مواد دراسية وكتب ترجمت فهمه العميق للدين. غادر الأخير مصر فِيْ عام 2000 بسبب مضايقات من قبل الحكومة، ويستمر فِيْ الوعظ حتى الآن.

سيرة عمر عبد الكافِيْ

يعتبر الدكتور عمر عبد الكافِيْ من أشهر الدعاة ومن خلال النقاط التالية نقدم أهم المعلومات عنه

الاسم الكامل عمر عبد الكافِيْ شحاتة.

الاسم المستعار عمر عبد الكافِيْ.

تاريخ الميلاد 1 مايو 1951 م

العمر 71 سنة.

العلامة الفلكية برج الثور.

مكان الميلاد المنيا، صعيد مصر.

الجنسية المصرية.

المؤهلات العلمية دكتوراه فِيْ العلوم من كلية الزراعة، ودرجة علمية فِيْ الدراسات العربية والإسلامية، ودراسات عليا فِيْ القانون المقارن.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الزوجة حفِيْدة الشيخ مهِيْب الدين الخطيب.

الأطفال 3 أولاد وفتاتان.

اسماء الاولاد احمد، عمار، بلال، هدى، ندى.

المهنة عالم أحياء وكاتب وخطيب إسلامي.

اللغة الأم العربية النموذجية.

لغات أخرى يتحدث الشيخ اللغة الإنجليزية بطلاقة واللهجة المصرية.

سنوات من العمل بدأ نشاطه الدعوي فِيْ عام 1972 ويستمر حتى يومنا هذا.

حَقيْقَة وفاة الطبيب عمر عبد الكافِيْ

الشائعات المتداولة حول وفاة الدكتور عمر عبد الكافِيْ غير صحيحة، فهُو بصحة جيدة، والطبيب الآن فِيْ رحَلْة علمية إلى مدينة تيبيسة بالجزائر، كَمْا أفاد البعض بسن الأحكام الشرعية والإجابة عليها. الجدير بالذكر أن د. عمر عبد الكافِيْ هُو أحد أكبر مؤيدي العربي، وهُو شيخ مثقف معروف بتقواه وقربه من عامة الناس.

أين ي عيشعمر عبد الكافِيْ

يعيش الدكتور عمر عبد الكافِيْ فِيْ الإمارات العربية المتحدة، لكنه غير مستقر فِيْها، حيث يسافر بشكل متكرر إلى الدول العربية أو الغربية لنشر الدعوة الإسلامية هناك. يشار إلى أن الدكتور عمر عاد إلى مصر بعد أكثر من أحد عشر عامًا من المنفى عام 2011 م، وبسبب الظروف السياسية السائدة فِيْ جمهُورية مصر العربية، ولا يُعرف ما إذا كان يستقر حاليًا مع أسرته. مصر أو إذا غادر البلاد.

عمر عبد الكافِيْ الصافِيْ

ثروة الدكتور عمر عبد الكافِيْ غير معروفة بالضبط، لكن دخله السنوي يقدر بنحو 373 ألف دولار ولديه عدد من الكتب عالية المبيعات، ويقدر كتابه “الوعد الحقيقي” بحوالي ثلاثة ملايين درهم. يروي عبد الكافِيْ كيف أنفق المال وهل فعلاً رفعه ليكون ثروة أو كيف استخدمه لنشر الدين الإسلامي و

حساب الدكتور عمر عبد الكافِيْ على انستجرام

دكتور. يمتلك عمر عبد الكافِيْ حسابًا رسميًا على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، يشارك من خلاله مقتطفات قصيرة من دروسه الدينية بالإضافة إلى بعض القرارات المستندة إلى تجاربه الحياتية. يكفِيْ بالضغط على رَابِطْ “”.

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وهكذا نصل إلى نهاية هذا المقال حول حَقيْقَة وفاة د. عمر عبد الكافِيْ. وتناول المقال أهم المعلومات عن حياة الشيخ عمر عبد الكافِيْ من خلال سيرته الذاتية، بالإضافة إلى مقدار ثروته وحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.