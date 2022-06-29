حَقيْقَة وفاة المشجع حسن جمعه مشجع نادي الأهلي السعودي

تعتبر وفاة حسن جمعة مشجع حسن جمعة من أبرز مشجعي النادي الأهلي وبعد سقوط الأهلي بالدرجة الأولى وخسارته أمام نادي الهلال انتشرت شائعات كثيرة تفِيْد بوفاته. حسن جمعة، لأنه يعتبر من أهم المشجعين فِيْ تاريخ النادي الأهلي السعودي، ومن خلال هذا سنتعرف على حَقيْقَة وفاة المشجع حسن جمعة.

من هُو حسن جمعة على

يعد حسن جمعة من أهم متابعي النادي الأهلي فِيْ السَعُودِيْة، وتعود أصوله إلى المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث ولد وترعرع هناك، ومن المرجح أن يكون فِيْ عقده السادس. كان دائما حاضرا يشاهد مباريات النادي ويشجع لاعبيه، وكان معروفا بحماسه وتأثيره فِيْ هذا النادي، ولم تكن هناك معلومات أخرى عنه.

حَقيْقَة وفاة المعجب حسن جمعة

انتشرت أنباء عن وفاة مشجع الأهلي حسن جمعة بعد مباراة الأهلي أمس. الأهلي فِيْ السَعُودِيْة، حيث أصيب بنوبة قلبية أدت إلى وفاته على الفور، فِيْما أكد البعض أن حسن جمعة كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وتعرض لسكتة دماغية بعد الهزيمة أمام الأهلي.

سبب وفاة حسن جمعة

يعود سبب وفاة حسن جمعة إلى نوبة قلبية، حيث توفِيْ ليل الثلاثاء 28 يونيو.

نشطاء ينعون الراحَلْ حسن جمعة

تأثر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة مشجع الأهلي حسن جمعة، وألقى باللوم على المسؤولين عن خسارة النادي الأهلي أمام نظيره فِيْ نادي الهلال.

وفِيْ ختام مقالنا التقينا بمشجع الأهلي حسن جمعة، وعلمنا بوفاة مشجع حسن جمعة، وهُو ما أكده مصدر مقرب منه، كَمْا علمنا سبب وفاته.