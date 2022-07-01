حَقيْقَة وفاة الممثل التركي مهند

قدمت حدث وفاة الممثل التركي مهند، أحد أبرز الفنانين فِيْ تركيا والوطن العربي، العديد من المشاريع التلفزيونية التي جعلته مشهُوراً، خاصة فِيْ الوطن العربي. حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

من هُو الممثل التركي مهند

الفنان مهند التركي هُو الاسم المسرحي للفنان كيفانج تاتليتوغ، وهُو عارضة أزياء وممثل يحمل الجنسية التركية، ولد فِيْ مدينة أضنة التركية عام 1983 م، أحب كرة السلة فِيْ طفولته، والتحق بفريق فناربخشه أولكر أثناء عمله. انتقل مع عائلته فِيْ العاصمة اسطنبول، ليتعامل مع والده ثم حصل لفترة وجيزة على العديد من الجوائز كأفضل عارضة أزياء، لكن شهرته انتشرت إلى تركيا والعالم العربي بعد دخوله عالم التمثيل والفن وتقديمه. عدة أدوار سينمائية، وحصل على لقب براد بيت فِيْ الشرق الأوسط لميزاته الجذابة.

سيرة كيفانج تاتليتوغ

يعتبر كيفانج تاتليتوغ من أشهر الممثلين فِيْ الوطن العربي ومن أهم المعلومات المتعلقة بسيرته الذاتية ما يلي

الاسم الحقيقي Kivanç Tatlıtuğ.

اللقب فِيْ الوطن العربي مهند.

تاريخ الميلاد 27 أكتوبر 1983 م

العمر 38 سنة.

مكان الميلاد ولد فِيْ مدينة أضنة التركية.

الوظيفة عارضة أزياء، ممثل.

الجنسية تركية.

الأصل من البوسنة

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج باساك ديزر.

الدين والإيمان الإسلام.

عدد الأطفال ابن واحد، كورت إيف تاتليتوغ.

الأشقاء أربعة إخوة.

الهُواية كرة السلة.

سنوات النشاط من 2002 حتى الآن.

عمر كيفانج تاتليتوغ

كيفانج تاتليتوغ يبلغ من العمر 38 عامًا. ولد وترعرع وترعرع فِيْ مدينة أضنة التركية فِيْ 27 أكتوبر 1983 م وبعد أن أنهى دراسته الثانوية انتقل مع أسرته إلى العاصمة التركية اسطنبول لرعاية والده. التحق بفريق كرة السلة لكنه أنهى حياته الرياضية مبكرا بعد تعرضه لإصابة خطيرة، وبعد ذلك التحق بعمل النمذجة وحصل على العديد من الجوائز ثم التحق بفرقة التمثيل وقدم العديد من المشاريع أشهرها. ومنها مسلسل نور.

حَقيْقَة وفاة الفنان التركي مهند …

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان التركي كيفانج تاتليتوغ الملقب بمهند، لكن ثبت فِيْما بعد أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة حيث تداول ناشطون قِصَّة وفاته بعد أن قيل إن أحد الشوارع توفِيْ نتيجة إصابته بالعدوى. فِيْروس كورونا وآخرون قالوا إن وفاته كانت بسبب عدة طلقات على ظهره من قبل مجهُول، فخرج الفنان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، نافِيْاً الإشاعات قائلاً إنه بصحة جيدة ويقضي لحظات ممتعة مع عائلته. .

كيفانتس وزوجته وأولاده

تزوج كيفانج تاتليتوغ من عارضة الأزياء باساك ديزر بعد قِصَّة حب طويلة بينهما حيث قرر الزواج منها عام 2016 م. فرق بينهما لكن هذا الخبر نفته والدته وأسفر زواجهما عن إنجاب أول طفل له بعد 5 سنوات من زواجهما اسمه كورت إيف تاتليتوغ.

مسلسل للممثل التركي كيفانج تاتليتوغ

قدم الفنان كيفانج تاتليتوغ عدة أعمال فنية تركية ومن أشهر أعماله

مسلسل نور 2005 م.

سلسلة ميرنا وخليل 2007 م

العشق الممنوع عام 2008 م

سلسلة ايزال 2009 م

سلسلة الشمال والجنوب 2011 م

مسلسل ليث ونورا 2014 م.

سلسلة الجسور والجميلة عام 2017 م

سلسلة كلاش 2022 م

فِيْلم كيفانج تاتليتوغ

لم يقم الممثل Kivanc Tatlitug بعمل الدراما فحسب، بل قام أيضًا بعمل العديد من الأفلام، وأشهرها

فِيْلم أمريكيون فِيْ البحر الأسود 2 2007 م.

فِيْلم حَلْم الفراشة 2013 ميلادي

فِيْلم Come on Son 2022.

كيفانج تاتليتوغ إنستغرام

للفنان كيفانج تاتليتوغ حساب رسمي على موقع انستجرام، وقد وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 3 ملايين متابع، يشارك من خلاله أعمال فنية متنوعة وصور لقاءه مع زوجته، وكذلك صور أثناء ممارسته مهنته هِيْ الطبخ، ويمكنك متابعة الفنان كيفانج تاتليتوغ عبر حسابه على انستجرام “”.

بهذا نكون قد انتهِيْنا من هذا المقال الذي يحمل عنوان حَقيْقَة موت الممثل التركي مهند، حيث تناولنا معلومات عن الممثل التركي مهند، عمره الحقيقي، حَقيْقَة وفاته، من زوجته وأولاده. وأعماله الفنية وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.