حَقيْقَة وفاة قاتل الطالبة إيمان إرشيد

حَقيْقَة وفاة قاتل الطالبة إيمان ارشيد التي نشرتها الجهات الرسمية مؤخرًا عن انتحار القاتل إيمان ارشيد، وتداولت تطورات عديدة حول الموضوع الذي احتل العالم العربي بمدى الهمجية، وبالفعل أم لا

حَقيْقَة وفاة قاتل الطالبة إيمان ارشيد

أعلن الأمن العام الأردني، منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين 27 حزيران 2022، وفاة عدي حسن الجاني فِيْ قضية الطالبة إيمان ارشيد، جراء تدهُور حالتها الصحية نتيجة إصابته. وقد انتحر الأخير بمحاصرة منزله، فِيْ بلدة بلاماس شمال المملكة، انتحر أمس بسلاح شخصي بحوزته، بحسب تصريحات السلطات الأمنية.

من هُو قاتل الطالبة إيمان ارشيد

قاتل إيمان ارشيد عدي خالد عبد الله حسن مواطن أردني يبلغ من العمر 37 عامًا. ولد فِيْ الأردن عام 1985 م. بإطلاق خمس رصاصات على أرشيد.

سبب وفاة الطالبة إيمان ارشيد

وأكدت تقارير الأجهزة الأمنية أن السبب المباشر لوفاة طالبات العلوم هُو أن إحدى الرصاصات الخمس التي أصيبت بها اخترقت رأسها، فلم يستطع الطاقم الطبي فِيْ مركز ابن الهِيْثم الصحي إنقاذ حياتها. المنية تبلغ من العمر 21 عاما، كانت طالبة تمريض فِيْ السنة الأولى فِيْ مسرح الجريمة لتقديم امتحانها النهائي فِيْ الفصل الصيفِيْ.

جامعة إيمان ارشيد للعلوم التطبيقية

بعثت الجامعة الأردنية الخاصة للعلوم التطبيقية بخالص العزاء إلى الراحَلْة إيمان ارشيد طالبة التمريض، كَمْا خاطبت أسرتها بالحزن على وفاتها لتعزيهم على حزنهم الكبير. وتحاسبه قانونًا على استعادة حق المغدور.

تفاصيل مقتل الطالبة إيمان ارشيد

لا يزال الغموض يحيط بتفاصيل قضية مقتل إيمان طالبة الثانوية، خاصة بعد انتحار الجاني، حيث منعت الجهات الأمنية وقاضي المحكَمْة العليا إبراهِيْم السلامات نشر التحقيق. امتحان فِيْ كلية التمريض يوم الخميس 23 يونيو 2022 ومن المتوقع أن تنهِيْ امتحانها فِيْ الساعة العاشرة صباحاً، لكن الجاني تسلل إلى سيارته بسلاح شخصي خفِيْف، وواجهها فِيْ الحرم الجامعي بمجرد خروجها من الامتحانات، أطلق عليها الرصاص بخمس رصاصات ثم هربت.

لذا؛ فِيْ ضوء معرفتنا بالتفاصيل المعروفة حتى وقت مقتل إيمان التي هزت الطريق الأردني فِيْ الأيام السابقة، نختتم مقالنا بعنوان حَقيْقَة وفاة الطالبة القاتلة إيمان ارشيد، والتي تحدث فِيْها. هُوية المجني عليه وكافة المستجدات المعلنة فِيْ اعلان جهاز الامن العام فِيْ الاردن.