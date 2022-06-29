حَقيْقَة وفاة محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني

حَقيْقَة وفاة محمود عباس أبو مازن .. حقائق عن الرئيس الفلسطيني عن مرض محمود عباس وكل التفاصيل المتعلقة بسيرته.

حَقيْقَة وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

نفى أسامة القواسمي، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح الإسلامية، نبأ وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. أن أبو مازن يتمتع بصحة جيدة وليس لديه مشاكل فِيْ الوقت الحالي، وأن مثل هذه الأخبار تهدف إلى لفت الانتباه إلى المرحَلْة الحرجة التي تمر بها السياسة الفلسطينية حاليًا.

ما هُو مرض محمود عباس

أفادت مصادر إعلامية عن تدهُور الحالة الصحية لأبو مازن، وفق ما أوردته البي بي سي البريطانية، وأن الأخير أسند جزءًا من مهامه إلى أمين اللجنة التنفِيْذية لمنظمة تحرير فلسطين حسين آل الشيخ، وفق ما أوردته البي بي سي البريطانية. وهذه الواجبات هِيْ المهام الموكلة لرئيس فلسطين واستقال حسين آل الشيخ قبل أسبوع. هذا الخبر يشير إلى أن الأخير يقوم بعمله اليومي كالمعتاد، واصفاً هذه المصادر بالإعلام الأصفر، مبيناً أن أبو مازن اتصل مؤخراً بمنظمة دولية، حتى أن وسائل إعلام إسرائيلية اعترفت بعدم موثوقية المصادر الإخبارية.

محمود عباس

محمود عباس سياسي فلسطيني يبلغ من العمر 86 عامًا. ولد فِيْ مدينة صفد فِيْ 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 1935 م. منظمة من أجل التحرير، المنصب الذي ما زال يشغله رغم انتهاء ولايته عام 2009، ويعتبر عباس أول رئيس وزراء فلسطيني. ترك منصبه بعد خلاف على السلطة مع ياسر عرفات، ودرس القانون فِيْ جامعة دمشق، وتابع دراسته العليا فِيْ جامعة القاهرة، ثم حصل على الدكتوراه فِيْ العلوم السياسية من جامعة الصداقة الروسية الشعبية.

سيرة محمود عباس

لعب محمود عباس دورًا مهمًا فِيْ مفاوضات أوسلو عام 1993 والمعاهدات الدولية التي تلتها. وورد اسمه فِيْ اتفاقيات غزة – أريحا واتفاقيات باريس للسلام عام 1994. وفِيْما يلي قائمة بأبرز تصريحات عباس عن السيرة الذاتية

الاسم والنسبة محمود عباس – باللغة الإنجليزية “محمود عباس”.

اسم الأب رضا عباس.

اسم الأم غير معروف.

تاريخ الميلاد 15 نوفمبر 1935 م

مكان الميلاد مدينة صفد – فلسطين.

مكان الاقامة الحالي مدينة البيرة – فلسطين.

العمر 86 سنة.

الجنسية الجنسية الفلسطينية.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الزوج والجنسية أمينة عباس – الجنسية الفلسطينية.

عدد الاطفال ثلاثة اطفال.

المؤهلات العلمية بكالوريوس وماجستير فِيْ القانون – دكتوراه فِيْ العلوم السياسية.

ألما الأم جامعة دمشق – جامعة القاهرة – جامعة الصداقة الروسية للشعوب.

اللغة الرسمية العربية – لهجة فلسطينية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة سياسي.

سنوات الخدمة محمود عباس عضو فِيْ المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1968. – حتى اليوم.

وهكذا وفِيْ ضوء اطلاعنا على تفاصيل سيرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نختتم مقالنا بعنوان حَقيْقَة وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ومن خلال فقراته المختلفة، تعلمنا الحَقيْقَة. الإشاعات حول وضعه الصحي الحالي والأخبار المتداولة حول منح بعض الصلاحيات لأشخاص موثوق بهم.