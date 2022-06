حَقيْقَة وفاة هاندا ارتشيل الفنانة التركية

حَقيْقَة وفاة الفنانة التركية هاندا أرشيل نشرت العديد من المواقع الإخبارية أنباء عن وفاة الممثلة التركية هاندا أرشيل. الأمر الذي جعل اسمها أصبح حديث الصحف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هاندا أرشيل تحظى بشعبية كبيرة فِيْ الوطن العربي، فهِيْ من أشهر الممثلات التركيات فِيْ الجمهُور العربي، ومن خلالنا نحن سوف نتعرف على حَقيْقَة وفاة الفنانة التركية هاندا أرشيل.

من هِيْ هاندا ارشيل –

هاندا أرشيل ممثلة وعارضة أزياء تركية، ولدت ونشأت فِيْ تركيا، وأشهرها مسلسل “الحب لا يفهم الكلمات” و “تطرق بابي”.

سيرة هاندا أرشيل

فِيْ ضوء الحديث عن الممثلة التركية هاندا ارشيل لا بد من التعرف عليها عن كثب واليكَمْ اهم المعلومات عنها

الاسم الكامل هاندا أرشيل.

اسم الأب كايا أرشيل.

اسم الأم إيلين أرشيل.

تاريخ الميلاد 24 نوفمبر 1993 م

مكان الميلاد بادرما، تركيا.

مكان الإقامة الحالي اسطنبول.

العمر 29 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية التركية.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية أعزب.

المؤهلات إجازة فِيْ الفنون الجميلة.

علما الأم جامعة معمار سنان للفنون الجميلة.

المهنة ممثل وعارضة أزياء.

سنوات العمل من 2013 حتى اليوم.

حَقيْقَة وفاة الممثلة التركية هاندا ارشيل

تناقلت العديد من المواقع الإخبارية والمواقع الإلكترونية أنباء وفاة الممثلة هاندا أرشيل، لذلك اتضح فِيْما بعد أن هذا الخبر مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، حيث أن الفنانة بصحة جيدة ولا تعاني من أي مشاكل صحية، وكثيرًا ما يتم تداول الشائعات ضدها. الفنانة التركية هاندا أرشيل، ومعظمها وجوده باطل.

كَمْ عمر هاندا ارشيل

الممثلة التركية هاندا أرشيل تبلغ من العمر تسعة وعشرين عامًا، ولدت فِيْ 24 نوفمبر 1993، تنحدر هاندا أرشيل من مدينة بانديرما التركية المطلة على بحر مرمرة، ولكن بعد فنها انتقلت للعيش فِيْ العاصمة التركية . القسطنطينية.

ما هُو دين هاندا ارشيل

تحظى الممثلة التركية هاندا أرشيل بشعبية كبيرة وقد يكون معجبيها مهتمين جدًا بالدين الذي تعتنقه، لأنها تعتنق الدين الإسلامي، وتنحدر هاندا أرشيل من عائلة تركية مسلمة.

من هُو زوج هاندا ارشيل

هاندا أرشيل ليست متزوجة، لكنها كانت على علاقة سابقة بالفنان التركي كرم بورسين خلال مسلسل You Knock on My Door، حيث استطاع الثنائي أن يكتسب شهرة كبيرة وتمكن مسلسلهما من تحقيق مبيعات فِيْ العديد من الدول العربية والأجنبية. طلق هنتا أرشيل صديقها السابق كرم بورسين دون أن يوضح أحد أسباب ذلك.

إنستغرام هاندا أرشيل

لدى Handa Archil العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لكنها تتفاعل بشكل كبير مع Instagram ولديها ما يقرب من تسعة وعشرين مليون متابع وبالتالي فهِيْ أشهر وأشهر فنانة وفنانة تركية فِيْ العالم ولديها حق الوصول إلى حساب Handa Archil على Instagram.، قم بزيارة الرَابِطْ التالي “”.

فِيْ نهاية مقالنا تعرفنا على الفنانة التركية هاندا أرشيل وسيرتها الذاتية، وتعرفنا على حَقيْقَة وفاة الفنانة التركية هاندا أرشيل، كَمْا تعلمنا كَمْ عمرها والدين الذي تعتنقه. .