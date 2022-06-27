حَقيْقَة وفاة وزير التعليم السعودي

حَقيْقَة وفاة وزير التربية والتعليم السعودي خلال سنتحدث عن حَقيْقَة وفاة وزير التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

من هُو وزير التربية والتعليم السعودي

وزير التربية والتعليم السعودي هُو د. حمد آل الشيخ، حيث تولى منصب وزير التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ 27 ديسمبر 2022 حتى الآن، حصل حمد آل الشيخ على العديد من الشهادات الأكاديمية فِيْ مختلف المجالات، بعد أن حصل على درجة الماجستير فِيْ الاقتصاد والبرمجة. حصل على الدكتوراه من الولايات المتحدة تخصص فِيْ التنمية الاقتصادية والبرمجة وشغل خلال حياته المهنية عددًا من المناصب المهمة.

السيرة الذاتية حمد آل الشيخ

تتضمن السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم للمملكة العربية السَعُودِيْة، حمد آل الشيخ، النقاط التالية

الاسم الكامل حمد بن محمد بن محمد آل الشيخ.

الاسم الانكليزي حمد الشيخ.

تاريخ الميلاد من مواليد 20 أكتوبر 1953 م.

مكان الميلاد ولد فِيْ الرياض بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

مكان الاقامة يعيش فِيْ مدينة الرياض بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

العمر 68 سنة.

الجنسية المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

العرق عربي.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

المؤهلات حاصل على دكتوراه فِيْ التنمية والتخطيط المالي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السَعُودِيْة.

المنصب وزير التربية والتعليم.

سنوات العمل من 1983 م حتى اليوم.

حَقيْقَة وفاة وزير التربية والتعليم السعودي

لم يعلن مسؤولون فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وفاة وزير التربية والتعليم الحالي للمملكة العربية السَعُودِيْة، حمد آل الشيخ، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير الرسمية نبأ وفاة وزير التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. المملكة العربية السَعُودِيْة حمد آل الشيخ ولكن الخبر لم يتأكد حتى الآن ما هِيْ إلا إشاعات لا أساس لها من الصحة.

مناصب حمد آل الشيخ

شغل وزير التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حمد آل الشيخ، عدة مناصب سابقة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، على النحو التالي

تولى منصب رئيس مجلس إدارة هِيْئة حراسة الأقليات.

يعتبر وزير التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

شغل منصب نائب وزير التربية والتعليم بدرجة ممتازة، مسؤول عن الأولاد.

وكان أيضًا أستاذًا مساعدًا فِيْ كلية الاقتصاد بجامعة سان فرانسيسكو.

منصب أمين عام كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود.

أستاذ مشارك بكلية الإدارة والاقتصاد.

شغل منصب أمين عام جامعة الملك سعود، قسم التطوير والجودة بجامعة الملك سعود.

شغل منصب مستشار فِيْ الديوان الملكي السعودي.

كان عميداً لمعهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود.

حمد آل الشيخ على تويتر

يمكنكَمْ متابعة الحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم السعودي حمد آل الشيخ، عبر منصة تويتر، حيث يشارك أهم التعليمات والأخبار حول التعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يمكن للأفراد الاتصال به مباشرة على الاستفسارات والشكاوى المباشرة عبر المنصة.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن حَقيْقَة وفاة وزير التربية والتعليم السعودي وهُو وزير التربية والتعليم، وأبرز المعلومات المتعلقة به، ثم أرفقنا به الرَابِطْ الرسمي عبر موقع تويتر. برنامج.